Ab zu den Süddeutschen

Athleten der LG Hohenlohe nahmen an den Werfertagen in Memmingen und Schrozberg teil. Der Saisonstart mit neuer persönlicher Bestleistung und Qualifikation zu den süddeutschen Meisterschaften ist für Lea Ehrenbrink in Memmingen gelungen. In Schrozberg zeigte der Nachwuchs in verschiedenen Klassen sein beim Werfertag sein Können.

Besser hätte der Start in die neue Saison für Lea Ehrenbrink nicht sein können. Nach einer sehr guten Vorbereitung im Winter mit Einheiten in Stuttgart und Igersheim startet Lea Ehrenbrink in Memmingen im Hammerwurf. Mit ihr am Start war die die aktuelle Nummer 1 und 3 in der Deutschen Hammerwurfszene.

Durch die aktuelle Baustelle im Wurfsektor in Igersheim fehlen ihr über 100 Trainingswürfe und die benötigte Sicherheit im Ring, was sich durch Verunsicherung und Nervosität zu Beginn des Wettkampfes bemerkbar machte. Mit dem dritten Wurf gelang Lea Ehrenbrink dann die neue persönliche Bestmarke mit 41,43 Metern, was gleichzeitig die Quali für die Süddeutschen Meisterschaften im Sommer bedeutet.

In Schrozberg traten neben drei Werfern in den Masterklassen vor allem Werfer in den Klassen U12 bis U14 an. Die besten Leistungen zeigten Benedikt Ledwig/M30 mit 43,38 Meter im Speerwurf und Helmut Seher/M50 mit 37,26 Meter mit dem Diskus. Beim Nachwuchs gelang es Sophia Götz/W13 mit drei Bestleistungen in die neue Saison zu starten. Dabei war der Speerwurf mit 20,65 Meter das beste Ergebnis. Die größte Leistungssteigerung hatte Elias Ruess mit einer Steigerung von über 2 Metern auf 10,02 Meter im Kugelstoßen und Speerwurf, wo nun seine PB bei 32,08 Meter liegt. Mit ihren Ergebnissen im Speerwurf waren Martina Ghidelli/W14 mit 24,04 Meter sowie Ines Hofmann/W12 mit 22,08 Metern zufrieden. (hl)

Info: Alle Ergebnislisten unter www.leichtathletik-igersheim.de