Ab auf die Strecke und ins Goldene Buch

Seit Monaten fiebert der gebürtige Hettigenbeurer Florian Ganz auf diesen Moment hin: Heute um 7.05 Uhr Ortszeit wird ihn der Kanonenschlag am berühmten „Dig Me Beach“ in Kona, Hawaii auf die lange Reise bei den Ironman Weltmeisterschaften schicken. Ab dann gilt es 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer Rad zu fahren und 42,195 Kilometer, also einen Marathon, zu laufen. Die Hoffnung ist, dass am Ende – egal wie hart der Tag bis dahin auch war – beim Überqueren der Ziellinie auf dem Ali’i Drive die berühmten Worte „You are an Iron Man!“ auch für Florian Ganz erklingen.

Bis dahin war und ist es aber noch ein langer Weg. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft hat sich Ganz schon im August 2021 in Gdynia, Polen auf unerwartete Weise geholt. Sein ursprünglich geplantes Rennhighlight 2021, der Ostseeman in Glücksburg, wurde kurzfristig aufgrund der Corona Auflagen abgesagt und es musste eine Alternative her, um die aufgebaute Form bei einem Wettkampf zu testen. In Glücksburg hätte es zudem auch keine Qualifikationsmöglichkeiten für die Weltmeisterschaft gegeben und erst durch die Ironman Alternative in Polen, die eine Woche später stattfand, gab es überhaupt die Möglichkeit sich für Hawaii zu qualifizieren. Diese Chance wurde dann auch genutzt.

„An diesem Tag haben mir die harten Bedingungen in die Karten gespielt. Morgens war es kalt und regnerisch und nachmittags war es bei schwüler Hitze unerträglich. Die Radstrecke mit mehr als 2000 Höhenmetern und der wellige Marathon haben mich trotz Magenproblemen nicht bremsen können“, berichtet Ganz. Als Zehnter seiner Altersklasse hat er dort das Ticket für die Weltmeisterschaft 2021 gelöst. Diese musste dann wiederum aufgrund von Corona abgesagt werden und somit geht es mit einem Jahr Verspätung nach Hawaii.

Das zusätzliche Vorbereitungsjahr wurde aber gut genutzt und seit November bereitet sich Ganz neben der Arbeit und dem Familienleben auf den großen Tag vor. Diese Mühen lassen sich auch in Zahlen ausdrücken: Allein 2022 wurden bis heute mehr als 10 000 Kilometer geschwommen, geradelt und gelaufen. Im Schnitt wurde jeden Tag mehr als zwei Stunden Sport gemacht und die letzten Wochen waren von einem Trainingspensum von 20 Wochenstunden geprägt.

Zudem ist die Generalprobe für Hawaii „mehr als gelungen“, wie Ganz erzählt, da er sich bei der halben Distanz (Mitteldistanz Triathlon) in Maastricht im August als Achter von 146. Finishern in seiner Altersklasse für die nächste Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Dann geht es mit der Familie und dem Wohnmobil im August 2023 ins finnische Lahti, um sich mit den weltbesten Athleten über die Mitteldistanz zu messen.

Nun heißt es aber vor allem gesund bleiben, sich in Hawaii ein wenig zu akklimatisieren und dann gemeinsam mit den 13 mitgereisten Freunden und Familienmitgliedern einen unvergesslichen Tag in Kona „genießen“ zu können. „Soweit ich weiß, bin ich der erste Bewohner aus Hettigenbeuern, der sich für eine Triathlon Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Nun gilt es das Ding noch ins Ziel zu bringen, um mir dann einen Eintrag im Goldenen Buch von Hettigenbeuern zu sichern“ berichtet Florian Ganz schmunzelnd. hes