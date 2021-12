2G-Regelung soll gelten

Der Jugend-Fußballspielbetrieb in Baden-Württemberg ruht seit Ende November. Während teilweise in den Vereinen noch trainiert wird, finden seitdem keine Rundenspiele mehr statt. Die Planungen der drei Fußballverbände sehen vor, den Spielbetrieb in der Jugend planmäßig zum Rückrundenstart wieder aufzunehmen. Darauf haben sich die zuständigen Ausschüsse geeinigt.

Unter welchen Bedingungen der Jugend-Spielbetrieb im neuen Jahr wieder aufgenommen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ab Ferienbeginn benötigen Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren für den Hallensport einen aktuellen Schnelltest – im Freien genügt laut den aktuellen Corona-Verordnungen hingegen weiter ein Nachweis über den Schülerstatus.

Ab dem 1. Februar plant die Landesregierung, die 2G-Regelung auch für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren konsequent anzuwenden. Die regelmäßigen Schultestungen sollen dann nicht mehr genügen, da für die Altersgruppe der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen bereits seit August eine Corona-Schutzimpfung empfohlen wird.

Die aktuelle Corona-Verordnung für Baden-Württemberg gilt noch bis zum Jahresende. heib

