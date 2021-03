Tauberbischofsheim. In diesem Jahr findet coronabedingt das traditionelle Damenflorett-Weltcup-Turnier in Tauberbischofsheim nicht statt. Dies teilte Klaus Dieter Rupp, der Präsident des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim, mit. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamtes des Landkreises und mit dem städtischen Gesundheitsamt getroffen worden. Sie sei schon vor dem kürzlichen Turnier in Budapest, bei dem es offenbar bei der Einhaltung von Corona-Vorschriften sehr viele Unregelmäßigkeiten gegeben habe, gefällt worden. Der Fechtweltverband FIE hat unterdessen bereits den Termin für 2022 festgelgt. Der Weltcup soll dann vom 29. April bis 1. Mai in Tauberbischofsheim stattfinden. Der Fecht-Club ust gegebwärtig intensiv auf der Suche nach Sponsoren