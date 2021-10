Verdienter Heimsieg

VfB Bad Mergentheim I - TSV Dörzbach 9:4

Bad Mergentheim: Uwe Pattschull, Julian Uhl, Robert Blechschmidt, David Englert, Rudi Giller und Christian Gundel.

Bei den Eingangsdoppeln dieser Bezirksklassen-A-Partie ging Dörzbach mit 2:1 in Führung. Es zeigte sich, dass die Doppelpaarungen noch nicht optimal eingespielt sind. Pattschull glich in fünf Sätzen aus, aber Uhl unterlag in fünf Sätzen. Doch nun war das Eis gebrochen, nacheinander holten Blechschmidt, Englert. Giller und Gundel die Punkte zum 6:3. Pattschull und Uhl setzten die Siegesserie fort. Englert setzte mit seinem Erfolg den 9. Punkt zum verdienten 9:4 Heimsieg. VfB/Bö