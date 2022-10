Topspiel steigt in Osterburken

Ein Duell steht am vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Kreisklasse B Buchen im Fokus: Zum Spitzenspiel empfängt die SpG Bofsheim/ Osterburken II die SpG Krautheim/Westernhausen II. Die Gäste aus dem Jagsttal haben am zurückliegenden Sonntag von der spielfreien Woche Bofsheim/Osterburkens II profitiert. Durch den Nichtantritt des TSV Höpfingens II bekam die Spielgemeinschaft die drei Punkte kampflos zugesprochen – und überholte dadurch den Gastgeber in der Tabelle und holte sich den Platz an der Sonne. In diesem Spiel könnte bereits eine Vorentscheidung getroffen werden, welche Mannschaft auf der Spitzenposition überwintern wird, denn Krautheim/Westernhausen II ist nächsten Samstag spielfrei. Beide Teams werden also alles daran setzen, zu gewinnen.

Vor dem Walldürner Derby in der Kreisliga zwischen der Eintracht Walldürn und der SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen treffen um 13 Uhr deren zweite Mannschaften aufeinander. Das vergangenen Duell im März 2021 entschied die Spielgemeinschaft knapp mit 3:2 für sich.

Krautheim/W. II (in Blau) gastiert zum Spitzenspiel in Osterburken. © Herrmann

In der Begegnung der SpG Ahorn gegen die SpG Großeicholzheim/Waldhausen/Laudenberg II sind die Gastgeber der Favorit. Denn die „SpG“ aus dem Main-Tauber-Kreis ist in dieser Saison noch ungeschlagen und derzeit Dritter. mg