SGM: Kaum Chancen

SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach – TSV Ilshofen II 1:3

Weikersheim/Schäftersheim/Laudenberg: Köhler, M. Unterwerner (71. Ulsamer), Tobias Silberzahn (60. P. Unterwerner), J. Silberzahn, Schmitt, Schiebold (66. Settelmeier), F. Stodal, Tim Silberzahn, Wunderlich (82. Schumm), Hammel, M. Stodal.

Tore: 0:1 (40.) Cedrik Krämer, 0:2 (47.) Joshua Diemer, 0:3 (65.) Benjamin Hoffmann, 1:3 (90.) Moritz Stodal. – Schiedsrichter: Oliver Petz.

In der ersten Hälfte hat sich die SGM nicht vom Tabellenführer einschüchtern lassen. Man erarbeitete sich einige Chancen. In der 41. Minute schlug jedoch C. Krämer mit einem Kopfball nach einer Ecke zu. Die SGM drückte die restlichen Minuten bis zur Pause auf den Ausgleich, machten aber kein Tor.

Die zweite Hälfte war eher ein Spiel von Box zu Box, nachdem J. Diemar in der 49. nach einer unglücklich Parade in die Mitte auf 0:2 erhöhte. B. Hoffmann erhöhte aus 20 Metern platziert in das untere linke Eck. Eine der wenigen Chancen der SGM konnte M. Stodal in der 91. Minute dank eines Kopfballs nach einem langen Freistoß von der Mittellinie zum Ehrentreffer verwerten.