Mudau I führt deutlich

Der SV Mudau I führt im Sportschützenkreis Buchen die Kreisoberliga Luftgewehr-Auflage bereits mit deutlichem Vorsprung an. Das höchste Einzelresultat erzielte mit 315,7 Ringen Simone Bärhausen (SV Mudau). In der Kreisliga A baute der SV Hettingen I seine Führung weiter aus und hatte in Max Mackert (310,4) den besten Schützen in seinen Reihen. Der SV Mudau II führt die Kreisliga B weiter an, aber Verfolger SV Hainstadt I hat den Rückstand verringern. Mit 313.0 Ringen war hier Hubert Sternheimer von der SGi Walldürn bester Schütze.

Kreisoberliga: SGi Walldürn I – SG Buchen I 930,1:909,7, SV Mudau I – SV Schloßau I 933,3:922,5, SG Buchen II – SV Altheim I 927,5:924,3. – Einzel: Simone Bärhausen, SV Mudau, 315,7; Raimund Müller, SV Altheim, 312,5; Rolf Schneider, SGi Walldürn, 312,5; Wolfgang Friedel, SV Schloßau, 312,7; Achim Schubert, SG Buchen, 310,9. – Tabelle: 1. SV Mudau I 3744,4, 2. SG Buchen II 3713,1, 3. SV Altheim I 3712,4, 4. SG Buchen I 3711,4, 5. SGi Walldürn I 3704,0, 6. SV Schloßau I 3693,5.

Kreisliga A: KKS Osterburken I – SV Rippberg I 915,5:916,6, SV Hettingen I – SV Altheim II 918,1:9904,4, SG Buchen III – SSV Hornbach I 913,3:915,9. – Einzel: Max Mackert, SV Hettingen, 310,4; Hans Jürgen Landvoigt, KKS Osterburken, 310,2; Roland Friedrich, SSV Hornbach, 309,9; Kuno Bauer, SV Rippberg, 308,6; Reinhold Halbaur, SG Buchen, 308,5. – Tabelle: 1. SV Hettingen I 3692,2, 2. KKS Osterburken I 3680,2, 3. SSV Hornbach I 3658,0, 4. SG Buchen III 3644,7, 5. SV Altheim II 3616,1, 6. SV Rippberg I 3599,3. Kreisliga B: SV Mudau II – SG Buchen IV 910,5:918,6, SV Hainstadt I – SGi Walldürn II 916,1:910,1, SV Hettingen II (ohne Gegner) 891,4. – Einzel: Hubert Sternheimer, SGi Walldürn, 313,0; Gerhard Mechler, SV Mudau, 312,9; Gisbert Butschbacher, SV Hainstadt, 309,5; Joachim Schmidt, SG Buchen, 309,4; Bernd Mackert, SV Hettingen, 309,3. – Tabelle: 1. SV Mudau II 3657,4, 2. SV Hainstadt I 3653,0, 3. SG Buchen IV 3637,7, 4. SGi Walldürn II 3614,2, 5. SV Hettingen II 3611,3. bie