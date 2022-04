Masterteam schwimmt weiter auf Erfolgswelle

Waren es bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften noch Top Ten Platzierungen, so gewannen die jungen Athleten des TV Bad Mergentheim jetzt bei 14 Einzelergebnissen 13 Medaillen. Levin Kappes (Jahrgang 2000), Niklas und Lukas Schmitt (Jahrgang 2000) bekamen bei den Offenen Württembergischen Meisterschaften der Masters in Schwäbisch Gmünd Verstärkung durch Nico Schneider (Jahrgang 2001) und konnten so bei der 4x50 Meter Lagen- und Freistilstaffel triumphieren. Mit deutlichem Vorsprung wurden sie jeweils Württembergische Meister der Masters (AK 80-99). Nico Schneider entschied zudem die Einzelwertungen über 50 Meter Freistil in 24,42 Sekunden und 100 Meter Schmetterling in 1:00,28 Minuten in der Altersklasse 20 für sich. Eine Silbermedaille gewann er über 50 Meter Schmetterling in einer Zeit von 26,69 Sekunden.

Knapp hinter Nico Schneider schlug Lukas Schmitt über 50 Meter Schmetterling der Altersklasse 20 in 27,01 Sekunden an. Nach der Bronzemedaille folgten für Lukas Schmitt noch zwei Silbermedaillen über 50 Meter Freistil, wieder knapp hinter Schneider, und über 100 Meter Freistil. Über 100 Meter Rücken der Altersklasse 20 war Niklas Schmitt nicht zu schlagen. In 1:01,27 Minuten wurde er Württembergischer Meister der Masters. Eine Bronzemedaille gewann er hinter seinem Bruder über 100 Meter Freistil. Levin Kappes reihte sich über 50 Meter Schmetterling mit Platz Fünf in der Altersklasse 20 auch noch auf den vorderen Rängen ein.

Als einzige TV Schwimmerin in Schwäbisch Gmünd wurde Pauline Bauer (Jahrgang 1997) Württembergische Meisterin der Masters über 100 Meter Schmetterling. Mit neuer persönlicher Bestzeit von 30,21 Sekunden schlug sie nach 50 Meter Freistil als Zweite ihrer Altersklasse an. Eine Silbermedaille erreichte sie über 100 Meter Lagen.

