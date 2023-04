Mannschaft aus der Kreisklasse A Buchen zieht zurück

Schweinberg. Der FC Schweinberg wird am Ende der laufenden Saison seine Mannschaft aus der Kreisklasse A Buchen zurückziehen. diesen Schritt bestättigte FC-Vorsitzender Jörg Schwab auf FN-Anfrage. Der Plan ist, sich der SG Erftal anzuschließen. Erste Gespräche hierzu wurden bereits geführt. Dieser Schritt kann am Ende Auswirkungen auf den Abstieg aus der A-Klasse Buchen haben _ dann nämlich wenn der FC am Ende der Saison nicht auf einem Abstiegsplatz steht.

