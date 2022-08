Leistungsstark präsentierten sich die Kinder beim Leichtathletik-Regionalfinale der VR-Talentiade in Holzgerlingen. Auch wenn wegen Alternativterminen wegen Corona-Infektionen nicht alle qualifizierten Kinder mit dabei sein konnten, bot das Regionalfinale der VR-Talentiade in Holzgerlingen doch ein kurzweiliges Vergnügen und einen guten Einblick in zwei leistungsstarke Jahrgänge.

Aus den Jahrgängen 2011 und 2012 nahmen elf Athleten des 1. FC Igersheim von der LG Hohenlohe an diesem Finale teil. Davon konnten sich acht unter den „Top 10“ qualifizieren. Ines Hofmann mit dem zweiten Platz und Lea Yamina Brauer mit dem dritten Platz waren die erfolgreichsten der LG.

In der Klasse W11 hatte Ines Hofmann mit Nina Richter/LG Steinlach-Zollern eine starke Konkurrentin. Drei Bestleistungen von Ines Hofmann reichten letztlich nicht zum Sieg im Mehrkampf. Sehr starke 35,50 Meter im Ballwurf, 4,20 Meter im Weitsprung, 7,70 Sekunden für 50 Meter und 6,74 Sekunden über 40 Meter Hürden brachten 1.906 Punkte, zum sieg fehlten 46 Punkte.

Überrascht hat Lea Yamina Brauer/W10. Ihr dritter Platz nach einem Missglückten Auftakt von nur drei Meter im Weitsprung war die Überraschung aus Sicht des Teams. 7,50 Sekunden über die 40 Meter Hürden brachten ihr die meisten Punkte.

Bei den Jungs erzielte Jannik Roth mit dem vierten Platz die beste Platzierung. Auch hier brachte die Hürdenzeit 7,11 Sekunden die meisten Punkte. Die weiteren Platzierungen: 5. Platz Lena Knebel, 5. Platz Eike Mayer, 9. Platz Roman Fuchs und Hannes Dietzel, 10. Platz Jan Mayer, 12. Platz Nele Manowski, 16. Platz Ilaria Ghidelli, 17. Platz Raphaela Krämer. (hl)

Info: Die Ergebnislisten unter www.leichtathletik-igersheim.de