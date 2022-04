Hainstadt II kommt stark zurück

Spvgg. Hainstadt II – SG Erftal 2:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste starteten stark und gingen früh mit 2:0 in Führung. Bereits in der vierten und zwölften Spielminute erzielte jeweils Schell per Abstauber die Treffer für die SpG Erftal. Die Gastgeber brauchten eine halbe Stunde, um sich zurück in die Partie zu kämpfen. Noch vor der Pause gab es gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer, die jedoch ungenutzt blieben. Nach der Pause erhöhte die Hainstadt II das Tempo und erzielte folgerichtig den Anschluss. Der Treffer fiel in der 62. Minute durch ein Eigentor. In der Folge drückte die Spvgg. vehement auf den Ausgleich und erarbeitete sich Chance um Chance. Der Ausgleich fiel in der 80. Minute durch Akin. In der Schlussphase wurden die Gäste zweifach dezimiert durch Gelb-Rote Karten. Trotz zahlreichen Chancen für die Heimmannschaft, blieb es beim 2:2.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2