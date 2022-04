Goalgetter Felix Gutsche kommt zurück

Fußball-Bezirksligist SV Wachbach hat die Personalplanungen für die kommende Saison 2022/23 bereits weit vorangetrieben. Seit 1974, also seit nunmehr 46 Jahren spielt der SV Wachbach in Hohenlohes höchster Liga, lediglich unterbrochen durch zwei einjährige Gastspiele in die Landesliga. Nicht umsonst wird der Club auch als „Dino der Bezirksliga“ bezeichnet, wo er die ewige Tabelle der Bezirksliga mit großem Vorsprung anführt.

„Wir haben in der Jugend in den nächsten Jahren nicht viele Kandidaten, die für die erste Mannschaft in Frage kommen“, erklärt Trainer Arben Kaludra. „Daher müssen wir immer wieder auch hungrige Spieler aus der Umgebung für uns gewinnen. Ziel ist auch, einen großen personellen Umbruch zu verhindern. Bei ein bis zwei Spielern ist noch nicht sicher, inwieweit sie ihre Karriere fortsetzen, und nach dem Wechsel von Marco Schmieg hatten wir vorne Handlungsbedarf.“ Dass die Wachbacher Verantwortlichen die vier Spieler verpflichteten, macht sie auch ein wenig stolz. „Dass wir auch ohne finanzielle Anreize so gute Spieler gewinnen können, spricht einerseits für unsere Arbeit, aber besonders für die Mentalität der Spieler.“

Mit Rückkehrer Felix Gutsche kommt ein Stürmer, der bereits zweimal Mal Torschützenkönig der Liga war. „Er kennt den Verein und wir wissen, was wir an ihm hatten und haben werden. Da wird es wenig Anpassungsprobleme geben. Er kann aus dem Nichts Tore erzielen, das hat uns zuletzt etwas gefehlt. Er will einfach wieder in gewohntem Umfeld wohnen und auch Fußball spielen. Für uns ist das natürlich toll. Wir haben über die Jahre nie den Kontakt verloren und freuen uns, dass Felix zurückkehrt. Nach dem bevorstehenden Abgang von Marco Schmieg passt das Timing perfekt.“ Gutsche spielte zuletzt beim badischen Verbandsligisten VfB Eppingen. Weitere Stationen waren Heimerdingen und Hollenbach (beide Verbandsliga).

Vom badischen Verbandsligisten VfR Gommersdorf kommt Fabian Schuler, der auf beiden Seiten sowohl vorne als auch hinten auf der Außenbahn spielen kann. „Mit seiner Verbandsligaerfahrung wird er uns unheimlich gut tun. Ich erwarte da auch Synergieeffekte auf die Mannschaft. Er ist sehr motiviert und passt wie alle Neuzugänge charakterlich super zu uns und hat sich für den SV Wachbach und gegen lukrative Angebote aus der Region entschieden, was ihn sehr ehrt“, sagt Kaludra.

Mit Robin Stier (SV Mulfingen) kommt eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Hier ist der SV-Kader etwas dünn besetzt ist. „Wir sind sehr froh über seine Zusage. Er hat in Mulfingen Erfahrungen im Aktivenbereich gesammelt und ist nun bereit für eine neue Herausforderung. Robin hat in der Jugend in Hollenbach gespielt und ist daher gut ausgebildet und spielstark.“

Als eine wichtige Ergänzung zum Kader bezeichnet der Trainer Yannick Stein von der SGM Markelsheim/Elpersheim. „Er ist einerseits sehr vielseitig einsetzbar und bringt zudem auch tolle körperliche Voraussetzungen mit. Da hatten wir die letzten Jahre etwas Aderlass. Diesen Spielertyp braucht jede Mannschaft, die erfolgreich sein will.“

