Gäste sind handlungsschneller

Altheim – Götzingen/Eberstadt 1:5

Altheim: Fitterling, Riess, Volk, Stein (39. Rogge), Merz, Ehmann, Lauer, S. Czerny (65. Thaqi), Weber, Sans, Mergjar.

Götzingen/Eberstadt: Popp, Burkhardt, Stieber, Brunner, Holderbach, Aumülle (81. Ballweg)r, Vasko (76. Beckmann), A. Häfner, Ondrusch, T. Häfner (62. Frey), Müller.

Tore: 1:0 (2.) Riess, 1:1 (21.) T. Häfner, 1:2 (56.) Vasko, 1:3 (76.) Beckmann, 1:4 (79.), , 1:5 (89.) je Holderbach. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Glashofen).

In einem ausgeglichenen und guten Spiel waren die Gäste in den entscheidenden Situationen handlungsschneller. Der VfB ging früh durch Rieß in Führung. Fitterling hielt gleich darauf einen Elfmeter (12.) . Kurz darauf erzielten die Gäste den Ausgleich mit einem gekonnt vorgetragenen Angriff. In der zweiten Hälfte versuchte Altheim, den Druck zu erhöhen und hatte mit einigen guten Kombinationen den Führungstreffer auf dem Fuß. Die Gäste zeigten danach ihren Stärken und kombinierten schnell aus der Abwehr und fanden auch meist einen Weg zum Altheimer Tor. So fielen ihre weiteren vier Treffer und gleichem Muster: Schnelles Umschaltspiel. Am Ende stand ein verdienter, aber zu hoher Gästesieg.