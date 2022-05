FC Zimmern steigt in die Kreisliga Buchen auf

Zimmern. Der erste Aufsteiger in die Kreisliga Buchen steht fest. Nachdem der SV Hettigenbeuern zum Gastspiel am Sonntag um 15 Uhr in Zimmern nicht antreten wird, wird dieses Spiel für den FCZ gewertet. Das Team von Nico Kipphan hat dann 54 Punkte und kann von der Konkurrenz nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden. Der Aufstieg in das Oberhaus des Fußballkreises ist damit perfekt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob der FC Zimmern auch als Meister der Kreisklasse A aufsteigt, wird sich erst im Laufe des Sonntags oder sogar erst am letzten Spieltag entscheiden, da die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen, direkter Konkurrent des FCZ, heute Nachmittag spielt.