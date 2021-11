Fabian Thüring fährt zur EM

Fabian Thüring (rechts im Bild) aus Mulfingen, Schüler der siebten Klasse am Bildungszentrum Niederstetten, reist als Deutscher Meister im Kickboxen nach Budva (Montenegro) zu den Europameisterschaften. Er trainiert drei Mal in der Woche in Niedernhall. Beim World Cup in der ungarischen Hauptstadt Budapest holte er in den Gewichtsklasse OC (Older Cadets) unter 42 Kilogramm sowie OC unter 47 Kilogram zwei Siege. Entsprechend gute Chance darf er sich nun auch bei den Europameisterschaften in Montenegro in der Kategorie U16 bis 47 Kilogram Pointfighting ausrechnen. Kickboxen wurde erst im Juni vom IOC als olympische Sportart anerkannt. Nun hoffen die Kampfsportler, schon 2024 bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Bild: Thüring

