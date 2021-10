Dritter in der Oberliga

Die U19 des FSV Hollenbach hat in der Oberliga Baden-Württemberg auch das heimspiel gegen den FV Löchgau gewonnen: 4:2 hieß es am Ende für die Mannschaft von Trainer Tobias Ippendorf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Partie begann ausgeglichen. Löchgau hatte mehr Ballbesitz, doch der FSV war stets gefährlich und verbuchte mehr Torabschlüsse. In der 28. Minute war es dann soweit und Hannes Braun traf zum 1:0. Kurz darauf gelang Löchgau nach einer Ecke der 1:1 Ausgleich. Die Hollenbacher ließen nicht nach und gingen erneut in Führung. Nach toller Vorarbeit von Luca Walter erzielte Hannes Braun seinen zweiten Treffer. Aber auch diese Führung hielt nicht lange. Löchgau profitierte von einem Fehler in der Hintermannschaft mit anschließendem Elfmeter. Dieser wurde sicher zum 2:2 verwandelt. Kurz darauf verzog Hannes Braun und Marvin Heinzl fand im gegnerischen Torhüter seinen Meister. Vor dem Seitenwechsel sorgte Rico Hofmann mit seinem Treffer für die abermalige Hollenbacher Führung. Nach einem Diagonalball von Timo Pöthe nahm Hannes Braun den ball gekonnt an und mit und legte quer auf Rico Hofmann. Dieser schloss eiskalt zum vielumjubelten 3:2 ab.

In der zweiten Hälfte war Hollenbach um eine frühzeitige Entscheidung bemüht. Marvin Heinzl und vor allem Luca Walter kamen zu guten Tormöglichkeiten. In der 63. Minute jagte Marco Specht den Ball unhaltbar ins Netz. Nathanael Hartmann hätte das Ergebnis noch weiter ausbauen können. Es blieb jedoch beim verdienten 4:2-Sieg für die Ippendorf-Elf.

Trainer Tobias Ippendorf sagte: „Ich möchte den Teamgeist, die mannschaftliche Geschlossenheit und den tollen Einsatz hervorheben. Das war bisher in all unseren Spielen der größte Trumpf. Es ist toll, was die Jungs Woche für Woche abliefern.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FSV Hollenbach steht nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten und 21:12 Toren auf Platz 3 in der Oberliga Baden-Württemberg. toi