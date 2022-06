Drei weitere Abgänge bei den Merlins

Die Planungen für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren. Nach den frühzeitigen Vertragsverlängerungen von Maurice Stuckey, René Kindzeka und Jaren Lewis sowie den Verpflichtungen von Otis Livingston II und Bruno Vrcic stehen nun drei weitere Abgänge bei den Hakro Merlins aus Crailsheim fest.

Team im Januar verstärkt

Der 1,96-Meter große Combo-Guard Gudmundsson vergrößerte im Januar die Rotation des Teams. Die Nachverpflichtung, die bereits in der Vorsaison bei den Fraport Skyliners Bundesligaerfahrung sammelte, kam in der Rückrunde auf 17 Einsätze im Dress der Zauberer (5,9 Punkte). Sein bestes Spiel für die Merlins zeigte der 25-jährige Ende März beim FC Bayern Basketball, als er mit 25 Zählern sein easyCredit BBL-High aufstellte.

Center Richmond Aririguzoh kam nach seiner Profi-Debütsaison in Dänemark nach Hohenlohe und sorgte mit krachenden Dunkings und spektakulären Blocks für einige Höhepunkte im Spiel der Zauberer. Aus der Nahdistanz galt der 2,08-Meter-Hüne als einer der treffsichersten Spieler der Liga (72,4 Prozent 2-Punkt-Würfe).

Auch Elias Lasisi kehrt nicht zu den Hakro Merlins Crailsheim zurück. Der Belgier, der bereits sein zweites Jahr in Hohenlohe verbrachte, kam in der abgelaufenen Spielzeit auf durchschnittlich 8,3 Punkte. Auch der Shooting Guard stellte in der vergangenen Saison einen persönlichen Bestwert auf, beim Spiel in Chemnitz verwandelte der 30-jährige sieben Dreier und erzielte insgesamt 29 Zähler.