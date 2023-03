Buchener Fußball-Kreisligist tauscht Trainer

Gommerdorf. Aufgrund der aktuell schwierigen Situation und hinsichtlich der wichtigen Spiele in den kommenden Wochen, hat sich die Sportliche Leitung des VfR Gommersdorf dazu entschieden einen Trainerwechsel bei seiner Kreisliga-Mannschaft vorzunehmen. Interimsweise übernehmen Markus Reuther und Fabian Stöcklein in den restlichen noch ausstehenden Spielen gemeinsam die Trainerposition beim VfR Gommersdorf II. Durch den Trainerwechsel soll nochmal ein neuer Impuls gesetzt werden. „Der VfR Gommersdorf bedankt sich ausdrücklich bei Maximilian Schäfer und Michael Pitz für ihre geleistete Arbeit in den letzten Jahren und insbesondere in dieser schwierigen Saison“, heißt es in einer Presseerklärung des Vereins. eub

