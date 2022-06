Außenseiter gegen den alten Rivalen

Das nächste Heimspiel des American-Football-Teams Tauberfranken Wolfpack in der Landesliga findet am Samstag um 15 Uhr im Bad Mergentheimer Deutschordenstadion statt. Erwartet wird mit den Kornwestheim Cougars ein Team, auf das die Kurstädter zuletzt in der Meisterschaftssaison 2016 trafen.

Damals freilich stand die Begegnung unter völlig anderen Vorzeichen. Das Wolfpack führte vier Spieltage vor Saisonende deutlich mit 14:2 Punkten und behielt auch gegen die Cougars mit einem 20:7-Erfolg die Oberhand. In der aktuellen Saison jedoch rangieren die Taubertäler auf dem letzten Tabellenplatz. Die ersten vier Spiele gingen verloren und das Spiel gegen Konstanz Pirates musste mit 0:20 gewertet werden, weil die Schwaben keiner Spielverlegung zustimmen konnten.

Kornwestheim dagegen befindet sich derzeit auf einem achtbaren dritten Platz, den sie auch im vorigen Jahr zum Saisonende inne hatten. Nach zwei Niederlagen gegen Konstanz und Ludwigsburg haben sie immerhin zwei Siege gegen die Badener Greifs und die Neckar Hammers für sich verbucht. Damit stehen sie nicht nur im Punkteverhältnis mit 4:4 sondern auch im Touchdownverhältnis mit 71:73 recht ausgeglichen da.

Noch leicht vorne

Die seitherige Bilanz der beiden Teams: Wölfe und Berglöwen standen sich in den Jahren 2012 bis 2016 insgesamt acht Mal gegenüber. Dabei haben die Taubertäler sechs Mal gewonnen bei zwei Niederlagen. Auch im Touchdownverhältnis liegt Bad Mergentheim mit 180:109 noch klar in Front. An diese Erfolge am Samstag anzuknüpfen, dürfte freilich angesichts der derzeitigen Kräfteverhältnisse schwierig werden.

Info: Aktuelle Infos unter: tauberfrankenwolfpack.de