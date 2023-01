Zwei Punkte am „grünen Tisch“

Die Landesliga-Handballer des TSV Buchen sind wieder an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Passiert ist das aus zwei Gründen.

Erstens: Der TV Schriesheim, der eigentlich am Samstag seine Visitenkarte beim TSV Buchen hätte abgeben sollen, hat „auf Grund verschiedener Faktoren“ (so die Handballer des TSV Buchen auf ihrer Facebook-Seite) keine spielfähige Mannschaft aufbieten können und hat daher selbst die Partie abgesagt. Das Spiel wird nun mit 2:0 Punkten für den TSV Buchen gewertet.

Zweitens: Der bisherige Spitzenreiter HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim hat am gestrigen Sonntag sein Auswärtsspiel bei der abstiegsgefährdeten TSG Eintracht Plankstadt II überraschend verloren (wir werden noch ausführlich berichten) und liegt nun in der Tabelle sowohl was die Pluspunkte als auch die Minuspunkte betrifft hinter den Buchenern.

Am kommenden Samstag, 4. Februar, empfängt der TSV Buchen um 20 Uhr das Team der SG Heidelberg/Leimen. ptt