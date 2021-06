Zuschauer beim letzten Heimspiel

Im letzten Heimspiel der Zweitliga-Saison empfangen die DJK Rimpar Wölfe den Ligaprimus TuS Nettelstedt-Lübbecke. Diese Partie findet am Samstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg statt.

Für diese Partie sind bis zu 600 Zuschauer zugelassen. „Durch die Lockerungen der letzten Wochen ist es uns zum Glück wieder möglich, zumindest eine beschränkte Anzahl an Zuschauern in die Halle zu lassen“, schildert Geschäftsstellenleiter Christian Graber die Situation. „Gerade für jene Spieler, die uns nach dieser Saison verlassen werden, ist es schön, dass durch die Rückkehr von Fans ein gewisser Rahmen für einen Abschied geboten ist. So haben die Jungs die Gelegenheit, sich von den treuen Fans zu verabschieden.“ Die Rede ist von den Spielern Lukas Siegler, Michael Schulz und Tommy Wirtz. Interimstrainer Rolf Brack wird die Wölfe ebenso zum Sommer an seinen Nachfolger Julian Thomann übergeben.

Die Gäste, die als Tabellenführer nach Würzburg kommen, können mit einem Sieg den Aufstieg in die Bundesliga endgültig perfekt machen. „In dem Spiel sind wir, denke ich, klarer Außenseiter“, Sagt Rimpars Spieler Dominik Schömig. „Aber wir versuchen dennoch, den Favoriten zu ärgern und vielleicht reicht es ja, um am Ende zu punktem.“

Rimpar kann befreit aufspielen, da der Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach ist. „In dieser Saison gab es leider mehr Tiefs als Hochs. Leider haben wir viele Spiele nicht an unserem Limit gespielt und so auch gegen Mannschaften verloren, die wir tendenziell hinter uns sehen. Dennoch gab es auch einige Highlight Spiele, in denen wir gezeigt haben, was wir in der Lage sind zu leisten, wenn man mit Emotionen und dem nötigen Biss spielt. Hierbei denke ich an die Derbys gegen den TVG oder auch den Sieg gegen Gummersbach. Dass der Klassenerhalt nun erst so spät in der Saison kam, war allerdings nicht unser Ziel“, bilanziert Schömig. „Ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir die letzten beiden Spiele noch erfolgreich zu Ende bringen und dann in die verdiente Sommerpause gehen können.“ cg

