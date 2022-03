Zurück im „Wohnzimmer“

Nach 148 Tagen Abstinenz kehren die Handballherren der HG Königshöfen/Sachsenflur am Wochenende in die heimische Tauber-Franken-Halle zurück. Die letzte Begegnung in der Tauber-Franken-Halle, gegen die TG Laudenbach, liegt noch im Kalenderjahr 2021. Am Samstag, 2. April, um 20 Uhr, steht für das Team der Landesliga-Herren die siebte Begegnung der Hauptrunde gegen den SV Waldhof an.

In dieser vom Trainiergespann Maag/Meder als „Schlüsselspiel“ ausgerufenen Begegnung treffen mit dem Gastgeber die bis dato beste Abwehr auf die beste Angriffsreihe der Abstiegsrunde. Daraus resultierend war dem Trainergespann in der Vorbereitung zu diesem Spiel wichtig, dass man die Deckung mit gezielten Spielformen festigt und zugleich neue Variationen im Deckungsverhalten weiterentwickelt, um den Gegner phasenweise vor neue Aufgaben stellen zu können.

Der Gast aus Mannheim, der aktuell als Tabellenführer eine Position vor den Herren der HG rangiert, hat in der laufenden Hauptrunde sechs aus sieben Spielen gewinnen können. Einzig gegen die SG Heidelberg-Leimen mussten sie sich knapp geschlagen geben.

Die HG Königshofen/Sachsenflur gewann bis dato vier der sechs Begegnungen in der Hauptrunde. Mit einem Heimsieg können sich die Männer in Rot, unabhängig vom Ausgang der weiteren Begegnungen,einen Platz unter den Top-Drei der Abstiegsrunde sichern. Diese Position sollte nach jetzigem Stand zum Klassenerhalt reichen und man hätte somit das Minimalziel, wenn auch über den Umweg der Abstiegsrunde, erreicht.

Mit A. Hilpert und C. Hartnagel kann das Trainerduo Maag/Meder wieder auf zwei Leistungsträger zurückgreifen, die gegen die Reserve der TSV Birkenau ausgefallen waren. Schmerzlich gilt es auch in dieser Begegnung, D. Fischer zu kompensieren, der eine zentrale Führungsrolle der Mannschaft einnimmt.

Die Handballer der HG wurden somit ideal von ihrem Trainergespann vorbereitet und sind gewillt, die Rückkehr ins eigene „Wohnzimmer“ zusammen mit zahlreichen Fans erfolgreich zu gestallten.

