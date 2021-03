Nach dem Derby-Sieg gegen den TV Großwallstadt hatte Zweitligist DJK Rimpar Wölfe einige Tage Zeit, um etwas Luft zu holen. Die Länderspielpause war eine willkommene Unterbrechung der Saison, in der die Belastung doch sehr groß war. Nun geht es zum ASV Hamm-Westfalen. Die Partie beginnt am heutigen Samstag, 20. März, um 19.15 Uhr. Tabellarisch ist es ein Mittelfeldduell, obwohl der ASV von seiner Kaderstärke her eher zu den Spitzenteams der Liga zu zählen ist. Das Hinspiel am 21. Oktober 2020 in der s.Oliver Arena war über die gesamte Spieldauer extrem umkämpft. Die Wölfe führten zur Pause mit 12:9. Bis zur 45. Spielminute lag man auch noch in Führung, doch dann zeigte der ASV Hamm-Westfalen, dass auch er über enorme Abwehrqualitäten verfügt und ließ in der Schlussviertelstunde lediglich noch einen Gegentreffer zu. Am Ende hieß es 18:20. Vor dem Rückspiel in Westfalen spricht zumindest die Statistik eindeutig für das Team aus Hamm. Die letzten sechs Begegnungen gegeneinander gingen nämlich alle an den ASV. Diese Serie würden die „Wölfe“ aus Rimpar nun natürlich gerne unterbrechen und etwas Zählbares aus der Westpress-Arena mit nach Hause bringen. ms