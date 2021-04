Wölfe wollen punkten

Nach der herben Pleite gegen den VfL Gummersbach hatte Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe ein spielfreies Wochenende, da die Begegnung beim Dessau-Roßlauer HV abgesagt werden musste, weil sich die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt nach positiven Coronatests in Quarantäne begeben musste. Da die aktuelle Länderspielpause direkt als Ausweichtermin genutzt werden kann, findet die Begegnung nun lediglich mit einer Woche Verzögerung am Sonntag, 2. Mai, um 17 Uhr statt.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams war ein echtes Spektakel. Nach 35 Minuten stand es 16:10 für die Gäste und es sah so aus, als ob sie die beiden Punkte mitnehmen würden. Doch der zur Pause eingewechselte Rimparer Keeper Marino Mallwitz in der zweiten Hälfe „sagenhafte“ 75 Prozent der Würfe, die auf seinen Kasten kamen. So schafften die Unterfranken doch noch wenigstens ein Unentschieden.

Der Aufsteiger aus Dessau war furios in diese Spielzeit gestartet. Mit sechs Siegen aus den ersten acht Spielen fand man sich früh in der Spitzengruppe der 2. Liga wieder. Gebeutelt von einigen Verletzungen musste der Dessau-Roßlauer HV dann tabellarisch zwar etwas Federn lassen. Trotzdem steht man auf einem guten Mittelfeldplatz sichern. Derzeit ist man Zehnter und damit „Anführer“ einer Vierergruppe mit 23 Pluspunkten. Zu dieser Gruppe gehört übrigens auch Rimpar.

Coach hat Corona

Uwe Jungandreas, der Coach des DRHV, gilt als einer der Hauptgründe für den Erfolg der letzten Jahre. Bei seinen Stationen in Delitzsch, beim SC DHfK Leipzig und beim SC Magdeburg hat der gebürtige Altenburger schon einiges erlebt. Gegen Rimpar wird der Coach wegen eines positiven Coronatests allerdings fehlen.

Rimpars Kapitän Patrick Schmidt wird aufgrund seiner Bänderverletzung ausfallen und kann das Team in dieser Begegnung leider nicht unterstützen. Auch Mittelmann Yonatan Dayan wird nicht mit von der Partie sein, da er mit der israelischen Nationalmannschaft um das EM-Ticket kämpft. Auf der Mittelposition muss also improvisiert werden, aber der Kader der Wölfe bietet gegenwärtig doch noch ein paar Optionen. ms