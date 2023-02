Wölfe stellen sich der Krise und handeln

Am Freitag informierte der Geschäftsführende Gesellschafter des Handball-Zweitligisten Wölfe Würzburg, Roland Sauer, zusammen mit dem sportlichen Leiter Johannes Heufelder über die Zukunft der Wölfe. Dabei gab Infosim-CEO Dr. Stefan Köhler die Verlängerung der Zusammenarbeit als Hauptsponsor bekannt. Das alles müssen solch positive Nachrichten gewesen sein, welche die Mannschaft gepusht haben, denn tags darauf gewann sie das prestigeträchtige Unterfrankenderby gegen den ehemalige Deutschen Meister TV Großwallstadt in heimischer Halle mit 32:27.

Trotzdem ist die Lage des Zweitligisten prekär. Immer noch leuchtet die Rote Laterne in Würzburg. „Wir müssen den Herausforderungen standhalten. Alle Vereine in der zweiten Liga professionalisieren sich, sowohl in den Geschäftsstellen und deren Strukturen, als auch im sportlichen Bereich mit Nachwuchsförderung und der Qualitätssteigerung im Kader. Dies gilt sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga. Wir dürfen die Augen davor nicht verschließen und sind uns des Risikos bewusst. Auch wenn wir alle an den Klassenerhalt glauben, müssen wir parallel planen“, sagte der Geschäftsführende Gesellschafter Roland Sauer.

Im Zuge dessen wurde bereits Johannes Heufelder als Sportlicher Leiter dazu geholt. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung und ist für den gesamten sportlichen Bereich zuständig. Cheftrainer Julian Thomann trägt weiterhin die gesamte Verantwortung für den sportlichen Erfolg und die Mannschaft.

Der Sportliche Leiter stellte das neue Konzept mit dem Slogan „Stark im Rudel“ vor, das für die Änderung von Strukturen und die Ausrichtung der Zukunft steht. Das Projekt soll ein klares Zeichen an Rimpar, Würzburg und die ganze Region sein. Die vier wichtigen Bestandteile Verein, Wölfe Würzburg, Fans und Sponsoren sollen eng miteinander verzahnt werden. Des Weiteren steht die Greifbarkeit der Marke im Vordergrund, ebenso wie die soziale Verantwortung.

„Werte mitgeben“

„Wir möchten mit jungen Menschen arbeiten und ihnen sowohl sportlich, als auch persönlich beziehungsweise beruflich Werte und Erfahrungen mitgeben. Wir wissen, wo wir herkommen, und die DJK Rimpar soll in der Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen. Wir sind ein Verein und möchten gemeinsam jungen Spielern den Sprung in den Profisport ermöglichen“, sagte der Sportliche Leiter Johannes Heufelder.

„Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir die primären Attribute unserer Zusammenarbeit wieder mehr in den Fokus rücken. Das heißt: Für uns sind die forcierten Ziele weiterhin zum einen unsere Nachwuchstalente exzellent auszubilden, zum anderen aber auch diese Talente im Profihandball in Würzburg auf die Platte zu bringen. Wir haben den Prozess mit Julian bereits angestoßen und die Durchlässigkeit zwischen dem Nachwuchs, den Jungwölfen und den Profis erhöht. Daran müssen wir anknüpfen und Schritt für Schritt unsere Strukturen und unsere Kooperation verbessern“, sagte Jugendkoordinator Krenz.

Ein klares Signal für die Zukunft setzt außerdem der Hauptsponsor der Wölfe Würzburg, Infosim. Seit acht Jahren ist das Unternehmen von CEO Dr. Stefan Köhler an der Seite der Wölfe und verlängert nun die Zusammenarbeit. „Wir freuen uns weiterhin die Wölfe auf ihrem Weg unterstützen zu können, auch wenn die aktuellen Zeiten etwas stürmisch sind. Gerade jetzt ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, um die Herausforderung der nächsten Monate erfolgreich zu meistern“, sagte Dr. Stefan Köhler.

Ein erster Schritt ist mit dem Heimsieg gegen Großwallstadt gemacht, viele weitere müssen folgen. Der nächste am besten schon am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen Elbflorenz... riw/mf