Wölfe „reißen“ Aufstiegsfeier der Gäste

Das letzte Heimspiel der Handball-Zweitliga-Saison in der „s.Oliver Arena“ für die Rimpar Wölfe hatte noch einmal etwas ganz besonderes für die Zuschauer parat. Mit einem Sieg hätte der TuS Nettelstedt-Lübbecke die Rückkehr in die Handball-Bundesliga perfekt machen können, aber die Wölfe stemmten sich von Beginn an dagegen und wollten die Aufstiegsfeier in ihrer Halle verhindern. Nach einer über 60. Minuten überzeugenden Leistung stand der verdiente 29:23-Erfolg für die Hausherren auf der Anzeigetafel.

Es war von Beginn an viel Feuer in dieser Partie. Für die Gäste aus Nordrhein-Westfalen stand viel auf dem Spiel und die Wölfe wollten ihren Fans ein ordentliches letztes Heimspiel bieten. Den ersten Treffer setzte der Toptorschütze der Gäste Tom Skroblien, nachdem er gut auf der Linksaußenposition freigespielt wurde. Der erste Torschütze für die Hausherren war Tommy Wirtz, der einen Siebenmeter im Tor unterbrachte und somit den Ausgleich erzielte.

Stabile Abwehr

Früh in der Begegnung hatten die Wölfe eine doppelte Unterzahl zu überstehen, doch diese wurde mit einem 1:1 gut überbrückt. Wie bereits in den vorigen Wochen unter der Regie von Interims-Trainer Rolf Brack gingen die Wölfe aus ihrer stabilen Abwehr heraus schnell ins Umschaltspiel. Der agile Yonatan Dayan erzielte die erste Führung beim Stand von 3:2 und David Kovacic baute diese direkt auf 4:2 aus.

In der Folgen bauten die Wölfe ihren Vorsprung sogar auf drei Tore aus. Doch der TuS ließ sich nicht abschütteln und kam in der 27. Minute durch Valentin Spohn zum 12:12-Ausgleich. Mit einem starken Andreas Wieser im Tor, der sieben Paraden und 39 Prozent gehaltene Bälle verzeichnete, schafften es die Gastgeber, sich bis zur Pause einen 15:13 Vorsprung herauszuspielen.

Wer dachte, dass nach der Pause der TuS Nettelstedt-Lübbecke das Kommando übernehmen würde, sollte sich an diesem Abend gewaltig täuschen. Die Wölfe behielten eine ruhigen Kopf und stellten weiter eine starke Deckung, hinter der nun Marino Mallwitz stand, der ebenfalls auf eine überragende Quote von über 45 Prozent gehaltener Bälle kam. Im Angriff riss man weiter gute Lücken und nutzte die sich bietenden Chancen hochprozentig. Nach 40. Minuten erhöhte Benedikt Brielmeier beim Stand von 21:16 erstmals auf einen Fünf-Tore-Vorsprung.

Die Gäste versuchten, irgendwie wieder zurück in diese Partie zu finden, aber an diesem Abend gelang bei den Wölfen einfach sehr viel und so ließ man dem Gegner kaum eine Chance. Mittlerweile glaubten auch wirklich alle Anwesenden in der Halle, dass die Hausherren die sich anbahnende Überraschung schaffen könnten. Vor allem die Energie und der Siegeswille bei den Mainfranken war an diesem Abend ausschlaggebend. Julian Sauer erzielte drei Treffer in Folge, und spätestens als er auf 28:20 erhöht hatte, war der Deckel auf diesem Spiel drauf.

In den letzten Minuten war bei den knapp 300 Zuschauern bereits Feierstimmung angesagt und sie feuerten ihr Team lautstark an. Den letzten Treffer der Wölfe leitete Felix Karle nach einem Steal mit einem sehenswerten Gegenstoßpass ein und Tommy Wirtz vollendete gekonnt mit einem Wurf unter die Latte. Der Jubel nach dem Schlusspfiff über den 29:23-Heimsieg gegen das Topteam aus Nettelstedt war sehr euphorisch. Nach dieser unglaublichen Leistung ging dieser Sieg auch in der Höhe mehr als in Ordnung.

Dieser Sieg war nochmal Balsam auf die Wölfeseele. Mit diesem grandiosen Auftritt verabschiedete man sich gebührend von den heimischen Fans und setzte nochmals ein Ausrufezeichen in der Liga.

Mit diesem Ergebnis verabschieden sich auch drei Spieler aus der „s.Oliver Arena“, die nach der Partie von Roland Sauer verabschiedet und von den Fans gefeiert wurden. Tommy Wirtz, Michael Schulz und Lukas Siegler hätten sich vor dieser Begegnung sicherlich kein besseres Ergebnis wünschen können für ihr letztes Heimspiel im Wölfedress.

Großen Anteil an diesem Erfolg hat auch Interimscoach Rolf Brack, der in den vergangenen Wochen ein neues Spielsystem eingeführt hat. Nun wird der scheidende Übungsleiter sein Team auf das letzte Spiel bei der HSG Konstanz vorbereiten.