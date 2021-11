Wiedersehen mit einem Ex-„Wolf“

Nach vier Auswärtsspielen in Serie hat Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe mal wieder ein Heimspiel: Am heutigen Mittwoch empfängt das Team um 20 Uhr in der Würzburger s.Oliver-Arena den HC Elbflorenz. Dabei gibt es ein Wiedersehen gibt es mit dem ehemaligen „Wolf“ Michael Schulz, der seit dieser Saison für Dresden spielt.

Die Mannschaft von Trainer Julian Thomann mit ordentlich Rückenwind in die Partie. Nach zwei Derbysiegen auswärts stehen die Mainfranken aktuell mit 10:16 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Ein Blick auf die anderen Mannschaften im Tabellenkeller, relativiert den momentanen Rang allerdings. So sind die Wölfe lediglich zwei Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt und haben zum Teil drei Spiele mehr bestritten als andere Teams. Deshalb geht es gegen die Gäste aus Sachsen um zwei sehr wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Personell muss Julian Thomann wohl weiter auf den dünnen Kader der vergangenen Wochen zurückgreifen und auf einige Spieler verziechten..

Elbflorenz steht, mit zwei Spielen weniger einen Platz hinter den Wölfen. 9:13 Punkten nach elf Partien sind sicherlich nicht der Anspruch des Tabellenvierten der vergangenen Saison. Das Team von Trainer Rico Göde hat mit Sören Gress einen der Top-Spieler der Liga in der Rückraummitte in seinen Reihen. Insgesamt verfügen die Gäste über eine homogene und eingespielte Mannschaft, aus der noch der österreichischen Nationalspieler Christoph Neuhold, der von Coburg an die Elbe kam. Und da ist noch Ex-„Wolf“ Michael Schulz, der in der vergangenen Saison noch für die Grün-Weißen auflief und im bisherigen Saisonverlauf natürlich schmerzlich vermisst wurde. Alles in allem sagt der aktuelle Tabellenplatz wohl nicht voll aus, welche Qualität im Dresdener Kader steckt. Julian Thomann sieht einen starken Gegner auf sein Team zukommen: „Elbflorenz spielt aktuell noch unter ihren Möglichkeiten. Sie haben hohe Qualität im Kader und werden wahrscheinlich am Ende der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Nichtsdestotrotz, so der 29-Jährige weiter, „wollen wir die Punkte unbedingt zu Hause behalte. Wenn wir so spielen wie in Coburg, haben wir sehr gute Chancen.“ fj

