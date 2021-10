Wiedersehen mit Ceven Klatt

EHV Aue – DJk Rimpar Wölfe 30:34

Rimpar: Mallwitz, Wieser (beide Tor), Schmidt (10 Tore), Schömig (6), Dayan (5), Kaufmann (3), Baumgarten (3), Jaeger (2), Meyer (2), Sauer (2), Kovacic, Böhm, Dürr

Sichtlich gelöst feierte das Rimparer „Wolfsrudel“ in der Erzgebirgshalle in Lössnitz zwei extrem wertvolle Punkte. Die Mainfranken hatten sich durch eine engagierte und emotionale Leistung gegen den EHV Aue mit 34:30 durchgesetzt. Den Schwung aus dem so wichtigen Auswärtssieg möchten die Wölfe auch am kommenden Samstag, 30. Oktober, gegen die Eulen aus Ludwigshafen, mitnehmen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg. Tickets gibt es im Online-Shop der Wölfe.

Die Schützlinge von Trainer Julian Thomann starteten konzentriert in die Partie gegen die Sachsen. Von Beginn an entwickelte sich ein Kopf an Kopf-Rennen in der ersten Hälfte, bei dem das Wolfsrudel einen flüssigen und guten Ball spielte und endlich auch im Abschluss mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag legte. In der 20. Spielminute gingen die Gäste erstmals in Führung. Diese Führung sollten die Mainfranken auch mit in die Pause nehmen, weil Marino Mallwitz praktisch mit der Pausensirene noch einen Siebenmeter der Gastgeber parierte.

Die zweite Hälfte startete etwas hektisch. Die Männer aus dem Erzgebirge hatten durch die Rote Karte von Kreisläufer Bengt Bornhorn aufgrund eines Kopftreffers bei einem Siebenmeter gegen Marino Mallwitz einen weiteren Rückschlag zu verkraften. Die Wölfe allerdings ließen sich nicht von der Hektik des Geschehens und der Lautstärke des Publikums aus der Ruhe bringen. So behielt man am Schluss einen sehr kühlen Kopf und fuhr die Führung souverän bis zum Spielende nach Hause.

Überragender Mann auf Seiten der Wölfe war Patrick Schmidt mit zehn Treffern. Auch für Neuzugang Simon Baumgarten war es ein gelungener Abend, der mit dem ersten Sieg mit seiner neuen Mannschaft abgerundet wurde.

Wiedersehen mit dem Ex-Trainer

Die nächste Aufgabe für die Mainfranken steht schon wieder bevor und die hat es in sich: Mit den Eulen aus Ludwigshafen empfängt das Wolfsrudel einen individuell starken Gegner, der vor allem in seinen Rückraumreihen über jede Menge Torgefahr und Qualität verfügt. Außerdem kehrt Ceven Klatt, der bis letzte Saison noch auf der Bank der Wölfe coachte und Anfang der Saison zum Erstligaabsteiger wechselte, an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Den Start in die Saison hat sich Ludwigshafen sicherlich anders vorgestellt. Nach vermeidbaren Niederlagen steht man jetzt mit 5:7 Punkten da, zeigte aber besonders in den letzten Spielen, in denen man Punkte gegen die absoluten Top-Teams Essen und Nordhorn holte, dass der Start als Ausrutscher zu bewerten ist.

Für die Mainfranken geht es in diesem Spiel um zwei weitere sehr wichtige Zähler im Kampf um einen guten Tabellenplatz. Vorder Länderspielpause möchte man die englische Woche mit einem guten Gefühl beenden. So schwer die Aufgabe gegen den Favoriten aus Ludwigshafen ist, baut das Team von Trainer Julian Thomann wieder auf die tolle Stimmung bei den eigenen Fans. fj