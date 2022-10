Wieder knapp verloren

HSG Odenwald-Tauber – HSG Heilbronn II 22:23

Odenwald-Tauber: Henn, Kleinert (beide Tor), P. Röckel, Schurz, Weniger (1 Tor), C. Röckel, Haas (2), Horn (2), Vogel (1), Weimer (3), Sohns (3), Bleifuß, Friedmann (6/davon 5 Siebenmeter), Edelmann (4).

Im zweien Heimspiel der Saison gab es für die erste Frauenmannschaft der HSG Odenwald-Tauber die zweite knappe Niederlage.

Die Abwehr, sonst die Stärke der Odenwälderinnen, funktionierte an diesem Tag nicht wie gewollt. Immer wieder fanden die Gäste Lücken und erzielten Tore. Auch im Angriff tat sich die HSG sehr schwer. Meistens „hinkten“ die Gastgeber dem Gegner mit einem Tor Rückstand hinterher. Erst in der 58. Minute gelang die erste – und leider auch einzige Führung (22:21). Die Gäste erzielten wenige Sekunden danach aber gleich den Ausgleich und kamen per Siebenmeter auch noch zum Sieg. sr