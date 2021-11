Wegweisende Partie

Die Landesliga-Männer des TSV Buchen empfangen am morgigen samstag, 13. November, um 20 Uhr in der Sport- und Spielhalle die TG Laudenbach zum Top-Spiel. Es ist sicherlich ein wegweisendes Spiel in Richtung Erreichen der Aufstiegsrunde. an. Bei der aktuellen Tabellensituation hätten die Buchener bei einem Heimsieg die Qualifikation für die Aufstiegsrunde fast schon sicher. In der Vergangenheit waren die Spiele gegen Laudenbach schon immer sehr spannend und eng. Somit dürfte Spannung garantiert sein.

Zuvor finden beim großen Heimspieltag des TSV Buchen insgesamt drei Partien gegen Weinsberg statt: Um 14 Uhr spielt die dritte Mannschaft, um 16 Uhr die zweite und um 18 Uhr das Damenteam.

Der TSV Buchen (im Bild Raphael Weber) hat gute Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrunde. © Nirmaier

Für alle Spiele in der Buchener Sport- und spielhalle gilt die 3G-Regel. hn