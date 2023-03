Viererpack ist so recht nach dem Geschmack des TVH

Nach seinem souveränen Auswärtssieg bei der HSG St.Leon/Reilingen am vergangenen Wochenende dürfen sich Hardheims Handball-Fans auf vier Badenliga-Heimspiele in Folge freuen. Dabei kann der TVH als derzeitiger Tabellenachter mächtig punkten und einige Plätze gut machen. Den Auftakt macht am Samstag ab 19.30 Uhr die Begegnung gegen den TV Friedrichsfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drauf freut sich nicht nur Hardheims Anhang, sondern auch die ganze Mannschaft mit ihrem Trainer Lukas Dyszy, der guter Dinge ist, zumal er erneut aus dem Vollen schöpfen kann. Verzichten muss er nur auf den angeschlagenen Torhüter Christian Ernst, sonst sind alle Mann an Bord.

Rückblickend auf die Partie in St. Leon konnte Hardheims Coach in erster Linie mit seiner Abwehr zufrieden sein, die lediglich 24 Gegentreffer zugelassen hat. An der guten Defensivarbeit möchte man auch gegen Friedrichsfeld anknüpfen, um somit die Voraussetzung für einen Heimsieg zu schaffen.

Mehr zum Thema Handball Schlechte Auswärtsbilanz aufpolieren Mehr erfahren

Die Gäste aus Mannheims Vorstadt liegen lediglich zwei Punkte hinter dem TVH und könnten ihrerseits mit einem Erfolg mit dem TVH gleichziehen. Das Hinspiel hat der TVH beim damaligen Tabellenzweiten mit 26:30 verloren, und damit steht vor vorneherein fest, dass diese Partie trotz Hardheims Heimstärke kein Selbstläufer wird.

Nur schwer zu schlagen

Dennoch gibt sich Hardheims Coach sehr zuversichtlich, da er stets auf seine Mannschaft bauen kann und die in eigener Halle nur schwer zu schlagen ist. Diese Erfahrung mussten bereits Spitzenmannschaften machen und auch der TV Friedrichsfeld kennt die Heimstärke des TVH. Mit dem Ergebnis vom vorigen Samstag sollte die Mannschaft zusätzlich beflügelt sein die erfolgreiche Bilanz fortsetzen zu können.

„Wir möchten denn Schwung vom letzten Spieltag mitnehmen und auch gegen Friedrichsfeld in der Abwehr überzeugen um damit den Grundstein für einen weiteren Heimsieg zu legen“, äußert sich Hardheims Coach in Vorfreude auf diese Partie, wohlwissend, dass bis zu einem positiven Ergebnis 60 spannende Minuten liegen.

Verlassen kann er sich wie immer auf die eigenen Stärken seiner Mannschaft, braucht deshalb auch keine großen taktischen Überlegungen anzustellen, da in erster Linie seine Jungs dem Gegner ihr Spiel aufzwingen wollen.