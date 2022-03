Vier Tore aufzuholen

Für die Landesliga-Herren der HG Königshöfen / Sachsenflur steht am Samstag um 20 Uhr nach mehrwöchiger Pause mit dem Heimspiel gegen den TV Bammental die nächste Begegnung der Hauptrunde an. Dabei muss die HG ein weiteres Mal auf die Sporthalle in Lauda als Heimspielstätte ausweichen.

Die „Mannen in Rot“ blicken auf schwierige Wochen zurück. Durch das aktuell dynamische Infektionsgeschehen war das Team, getreu des eigenen Hygiene-Konzepts, oft gezwungen zu improvisieren und dezimiert zu trainieren.

Der Gegner der kommenden Partie, der TV Bammental, ist der einzige Kontrahent, welcher in der laufenden Hauptrunde der HG Königshofen/Sachsenflur eine Niederlage zufügte. In der Fremde musste man sich 20:24 geschlagen geben. Auffällig war hierbei die starke Leistung des gegnerischen Torwarts. Insbesondere konnte die HG in dieser Begegnung keinen ihrer Siebenmeter-Strafwürfe im Tor unterbringen.

Das Trainerduo Team Maag/Meder formulierte das Ziel für diese Begegnung dahingegen, dass man den Rückstand von vier Toren im direkten Duell aufholen wolle. Der HG steht ein breiter Kader zur Verfügung, wobei der Ausfall von A. Deis weiter zu kompensieren ist. sr