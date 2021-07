Uwe Degner neu im BHV-Präsidium

Uwe Degner ist neuer Vizepräsident „Spieltechnik“ im Badischen Handball-Verband. Der 64-jährige Mannheimer wurde in der Präsidiumssitzung einstimmig zum kommissarischen Spieltechniker ernannt. Im technischen Spielbetrieb sammelte er bereits reichlich Erfahrung durch seine langjährigen Tätigkeiten bei der HSG und beim PSV Mannheim. Als aktiver Handballer feierte er in seiner vier Badische Meisterschaften mit der B- und A-Jugend des SC Käfertal. Insgesamt ging der begeisterte Handballer 43 Jahre lang (von 1968 bis 2011) aktiv seinem geliebten Sport nach. Seine erste Aufgabe in neuer Funktion wird die Fertigstellung der Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb im Verbandsgebiet sein. Beim BHV hat er nun Harry Sauer abgelöst, der sein Amt als Vizepräsident nach neun Jahren niedergelegt hat. Zuvor war er viele Jahre für die Baden- und Verbandsliga zuständig gewesen. bz

