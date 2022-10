Unterschätzt wird der Gegner nicht

Über vier Wochen nach dem Landesliga-Start betritt die Landesliga-Mannschaft der HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim, die vom Trio König/Engert/Stein trainiert wird, wieder einmal die „heimische Platte“ der Grünwald-Sporthalle. Mit der HSG Weinheim/Oberflockenbach gastiert am morgigen Samstag um 19.30 Uhr ein Aufsteiger im Taubertal.

Drei Spiele – drei Siege. So schmückt sich bisher die Bilanz der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim in der noch jungen Landesliga-Saison. Das Konto von 6:0-Punkten spricht hier jedoch nur einen Teil der Wahrheit aus, wie der Verlauf der ersten Hälfte im letzten Auswärtsspiel beim TV Hemsbach schonungslos zeigte. Aus einem guten Beginn und einer Vier-Tore-Führung formte sich im Handumdrehen, durch eigene Fehler und schwaches Wurfverhalten, ein Drei-Tore-Rückstand. Mit starker Unterstützung der HSG-Fanzone drehten die Grün-Weißen die Partie, es dürfte jedoch jeder gewarnt sein, speziell beim Blick auf den kommenden Kontrahenten im Taubertal. Nach ebenfalls erst drei Saisonspielen ist die Mannschaft von Werner Knapp schwer einzuschätzen. Gegen Tabellenschlusslicht Weschnitztal II gewannen die Gäste mit elf Toren, dann folgten allerdings zwei Niederlagen gegen den TV Schriesheim und den TSV Rot-Malsch II. Mit Sicherheit wird der Aufsteiger eine gehörige Portion Engagement in das Taubertal mitbringen, um das aktuelle Momentum umzudrehen. Zudem konnte sich aufgrund der zuletzt abgesagten Partie gegen die TSG Plankstadt II in aller Ruhe auf das Spiel in Tauberbischofsheim vorbereitet werden.

Wird immer wichtiger für die HSG Dittigheim/TBB: : Rückraumspieler Moritz Reichhard. © Jutta Muck

Die Marschroute der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim ist daher klar. Der bisherige Saisonverlauf bietet keinerlei Grundlage, einen Gang zurückzuschalten. „In jedem Spiel müssen wir unser Maximum abrufen - und darüber auch hinausgehen“, warnt HSG-Co-Trainer Michael Stein, „Aufsteiger sind nie zu unterschätzen. Wenn auch zuletzt mit zwei Niederlagen, es reicht eine gute Szene, um eine gewisse Euphorie aufkeimen zulassen. Dann ist für jede Mannschaft alles möglich.“