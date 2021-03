Die Zeiten in denen die Spieler der ersten Mannschaft der DJK Rimpar mit Trommeln und Fanutensilien ausgerüstet im Reisebus zu den Heimspielen des TV Großwallstadt fuhren sind lange vorbei. Die Derbys gegen den einst so schillernden TVG sind längst zur Normalität geworden. Die letzten drei Aufeinandertreffen konnten die Rimparer allesamt gewinnen. Im Hinspiel im letzten Oktober entführte die Mannschaft von Cheftrainer Ceven Klatt mit einem überzeugenden 32:25-Sieg die Punkte vom Untermain. Am heutigen Freitagabend (20 Uhr, s.Oliver Arena) kommt es zum nächsten Zweitliga-Derby Rimpar gegen Großwallstadt.

Seit dem Hinspiel hat sich jedoch einiges getan in Großwallstadt. „Die sind deutlich stärker als zu Beginn der Runde“, warnt Klatt. Mit der Nachverpflichtung des griechischen Rückraumspielers Savvas Savvas und der Rückkehr des langzeitverletzten Spielmachers Mario Stark konnte das Team von Cheftrainer Ralf Bader in den letzten Wochen für die ein oder andere Überraschung sorgen. Im neuen Jahr ist die TVG noch ungeschlagen und holte acht Punkte aus fünf Partien. In der Tabelle rangiert Großwallstadt derzeit mit drei Punkten, aber auch einem Spiel mehr als Rimpar, auf Platz acht.

Als „sehr durchwachsen“ bewertet dagegen Trainer Ceven Klatt die Bilanz seiner Mannschaft. „Es gab schon ein stetiges Auf und Ab bei uns“, findet der 37-Jährige. stkr