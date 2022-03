Ungeschlagenen Tabellenführer „gerupft“

Eine turbulente Woche ging für die Herren aus Buchen zu Ende. Die Niederlage in Plankstadt war kaum verdaut, erfuhr man, dass das Spiel nachträglich aufgrund eines Passfehlers für Buchen gewertet wird. Auf einmal standen die Buchener überraschend im oberen Drittel der Tabelle und sind mit 5:3 Punkten nicht weit weg von der Tabellenspitze. Wie es der Zufall wollte, empfingen die TSV-Herren nun Spitzenreiter SG Nußloch zum Topspiel.

In den ersten Minuten zeigten die Hausherren, dass sich die Fans im Hexenkessel auf ein spannendes Spiel einstellen können. Man spielte konsequent die Angriffe zu Ende. Auch die Abwehr der Buchener funktionierte von Beginn an und brachte den Tabellenführer zur Verzweiflung. Fand die Kugel den Weg einmal doch durch die Abwehrreihen, hielt Fabian Nirmaier seinen Kasten sauber. Die Hausherren und setzten sich Tor für Tor ab. Die überraschten Gäste zogen beim Spielstand von 10:5 die Reißleine und nahmen ihre Auszeit. Die Umstellung des Abwehrsystems der Nußlocher zeigte kurz darauf Wirkung. Dennoch gingen die Hausherren mit ener 3-Tore-Führung in die Pause.

Coach Wiener durfte mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden sein. Trotzdem war allen Akteuren klar, dass die Gäste alles dafür geben werden, um das Spiel noch zu drehen. In der zweiten Hälfte wirkten die Gäste wie ausgewechselt. Hochkonzentriert egalisierten sie den Vorsprung der Hausherren. Coach Wiener sah seinen Jungs die Frustration an. Durch geschickte taktische Umstellungen gab er dem Angriffsspiel neue Möglichkeiten, das Abwehrbollwerk der Gäste zu durchdringen. Man kämpfte sich wieder heran. Für die Schlussphase war klar, dass jeder Fehler spielentscheidend sein könnte.

Die Herren aus Buchen zeigten in den letzten Minuten Willensstärke. Für jeden Spieler war klar, dass die Chance, den Tabellenführer zu schlagen, sobald nicht wiederkommen würde. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf, legten die Hausherren eine Schippe drauf und holten sich die Führung. Die Gäste verbuchten keinen entscheidenden Treffer mehr und die Buchener schlugen die Favoriten mit 24:22.

Erfreulich war auch das Engagement der Zuschauer. Der TSV Buchen würdigt alle Fans, die durch ihre Eintrittsgelder die Spendenaktion für Kinder in Not aus der Ukraine unterstützt haben.

Für die Handballer geht es am kommenden Wochenende nach Laudenbach. Auch in diesem Spiel wollen die Herren zwei Punkte mit nach Hause nehmen und weiter zeigen, dass der TSV in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner ist.

Es spielten: Fabian Nirmaier, Carlo Rohmann (beide Tor), Jonas Weber , Philipp Kraft 1, Antonio Zaiser, Raphael Weber , Lukas Große 2, Sebastian Beck 3, Simon Röckel 10/6, Marcel Weis, Janik Weis 2, Sascha Weimar 4, Christoph Kleinert, Kai Dosch 2.