Die Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur sind am Sonntag in der Abstiegsrunde zu Gast beim Tabellennachbarn TSV Rot. Das Spiel wird um 16 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel gewannen die Königshöferinnen. Mit einem 21:19 holte man die ersten Punkte in der Abstiegsrunde.

Die HG Königshofen/Sachsenflur möchte in die Partie am Sonntag konzentrierter starten und gleich von Anfang an präsent sein. Auch liegt der Fokus auf eine starke und sichere Abwehr, die es den Gegnern auch im Hinspiel sehr schwer gemacht hat. Obwohl der Klassenerhalt in der Badenliga bereits geschafft ist, möchten die HG-Frauen um die zwei Punkte kämpfen und Alles geben. Ziel ist es die beiden Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Josefin Adelmann will für die HG wieder durchziehen. © Sascha Renk

Die HG-Mannschaft möchte in dieser Abstiegsrunde weiter ungeschlagen bleiben. hgd

