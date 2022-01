Umschaltspiel soll besser klappen

Für die HG Königshofen/Sachsenflur steht am Sonntag das nächste Auswärtsspiel der Landesliga-Abstiegsrunde gegen den TV Eppelheim II an. Für die „Jungs in Rot“ ist diese Begegnung bereits die dritte Partie in der Hauptrunde, wohingegen der Gegner aus Eppelheim vor seiner ersten Begegnung steht. Die HG steht hierbei vor der Aufgabe, die enttäuschende Niederlage vom vergangenen Wochenende abzuschütteln und mit neuem Elan zwei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Positionen in der Hauptrunde zu sichern. Unter der Woche legte das Trainierduo Maag/Meder den Fokus im Training klar auf ein schnelles Umschaltspiel und eine konzentriert zu Ende gespielte zweite Welle. Diese Maßnahmen des Trainerduos sollen dazu beitragen, dass die HG Königshofen/Sachsenflur im zweiten von fünf aufeinanderfolgenden Auswärtsbegegnungen die zwei Punkte ins Taubertal entführen kann. sib

