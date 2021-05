Überraschung nach Schlusssirene: Klatt freigestellt

Der 30. Spieltag der DJK Rimpar Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga endete am Freitagabend mit einem Paukenschlag. Schuld daran waren allerdings nicht die 60 Minuten Handball in der fast menschenleeren Würzburger „s.Oliver Arena“. Es war recht unspektakuläre Kost, die von den Rimparer Handballern gezeigt wurde. Die erste Hälfte verschlief die Sieben von Cheftrainer Ceven Klatt fast gänzlich. Mit 9:16 lagen die Unterfranken zur Pause gegen die SG BBM Bietigheim zurück. am Ende hieß es 19:25. „Wir haben zu wenig investiert, verschießen deutlich zu viele Bälle und decken nicht gut genug“, lautete die nüchterne Analyse von Klatt, der zu diesem Zeitpunkt noch Trainer der Rimparer war.

Das sollte sich in den nächsten Minuten nach der Pressekonferenz ändern. Nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz nahm sich der gebürtige Brandenburger noch ein paar Minuten für die Journalisten. Das übliche Prozedere. Der übliche Austausch, um etwas Hintergrundinformationen auszutauschen. Die Rimparer Wölfe befinden sich in der durch die Umstände inmitten der Corona-Pandemie in einigermaßen ruhigen Fahrwassern. Tabellenplatz zehn und sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, bei noch sechs ausstehenden Spieltagen, sprechen alles in allem für einen sorgenfreien Saison-Endspurt.

Ceven Klatt, der zur neuen Saison zum abstiegsbedrohten Bundesligisten Eulen Ludwigshafen wechselt, erklärt, dass er grundsätzlich zufrieden sei mit den letzten Wochen. „Die Saison ist einfach unfassbar lang“, betont Klatt. Die letzten Urlaubstage liegen für die Spieler weit zurück. Seit dem 11. Januar muss durchtrainiert werden. Vor allem die Spielabsagen zehren an den Kräften, da sie in der Regel erst immer kurz vor dem Spieltag erfolgen. „Du verlierst dadurch den Fokus, du fällst komplett runter. Die eins, zwei Tage die du dadurch frei hast, haben nichts mit Urlaub zu tun.“ Überbelastungen sind dann wiederum die Folge, wenn die Nachholspiele wieder in den zu vollen Kalender eingebaut werden. Selbst die sonst üblichen Pausen an Ostern, Pfingsten oder in den Länderspielwochen sind dieses Jahr weggefallen. Die Situation sei auch für die Köpfe der Spieler nicht einfach, zudem gehe es auf das allgemeinen Spielniveau.

Ceven Klatt verabschiedete sich, wünschte schöne Pfingsten und kam dann doch wenige Minuten später noch einmal heraus aus der Kabine. Dem Trainer, der im Sommer 2019 nach Rimpar wechselte, wurde soeben von Wölfe-Gesellschafter Roland Sauer mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung freigestellt ist. Der Verein hatte sich schon im Verlauf des Freitags zu diesem Schritt entschlossen, die Mannschaft und der Trainer wurden darüber erst nach dem Spiel in Kenntnis gesetzt.

Dr. Rolf Brack springt ein

Ab sofort wird der ehemalige Bundesliga- und Schweizer Nationaltrainer Dr. Rolf Brack die Mannschaft übernehmen. Der 67-Jährige war vor fünf Jahren bereits mal als Berater bei den Wölfen tätig. „Die kurze Vorbereitungszeit auf die neue Runde und die saisonübergreifende Vorbereitung machen mit einem Trainer, der für die nächste Saison nicht mehr verfügbar ist, wenig Sinn. Daher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine vorzeitige Trennung für beide Parteien der beste Weg ist. Einen Handballverrückten und -fachmann wie Dr. Rolf Brack für uns zu gewinnen, gibt uns nochmal einen enormen Know-How-Transfer und die bestmögliche Vorbereitung auf die Saison 2021/22“, wird Sauer in der Pressemitteilung zitiert, die der Verein gut 45 Minuten nach dem Spiel gegen Bietigheim verschickte.

Klatt war überrascht von der Kündigung. Anzeichen dafür hat der 37-Jährige keine wahrgenommen. Aus Vereinskreisen ist zu hören, dass zwischen Sauer und Klatt seit Wochen kaum noch ein Austausch stattfand. Im Januar erfüllte der Verein Klatts Wunsch, im Sommer aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag aussteigen zu dürfen, um den neuen Job in Ludwigshafen antreten zu können. Zuletzt soll Sauer mit der Trainingsintensität nicht mehr zufrieden gewesen sein. „Es ist schade, ich hätte die Saison gerne mit den Jungs zu Ende gebracht“, sagt Klatt am Samstag auf Nachfrage. Zur neuen Saison übernimmt Julian Thomann den Trainerposten in Rimpar.

