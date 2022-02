Überraschende Hardheimer Niederlage

Hardheim – Plankstadt 28:29

Hardheim: C. Ernst, J. Müller (beide Tor), M. Ballweg, L. Engels (4), J. Huspenina (10/5), P. Steinbach (1), H. Bischof (9), P. Ohlhaut (1), N. Käflein, M. Gärtner, F. Gärtner, J. Erbacher (1), T. Withopf (2), N. Küpper.

Am Ende einer spannenden Begegnung der Handball-Badenliga fehlte dem TV Hardheim ein Tor, und damit hatte die TSG Plankstadt auch das Rückspiel in der Walter-Hohmann-Halle für sich entschieden. 29:28 hieß es am Ende für die Gäste. Eigentlich wollte man sich in eigener Halle für die klare Hinspiel-Niederlage revanchieren. Dass daraus nichts wurde, lag an Hardheims fahrigem Auftreten in den ersten 30 Minuten mit zahlreichen technischen Fehlern, unnötigen Ballverlusten und letztlich auch von zu großem Respekt vor dem Gegner.

Der überzeugte nicht gerade durch seine spielerische Frische oder gar technische Leckerbissen, schaffte es aber immer wieder, sich irgendwie am Kreis durchzusetzen und den Ball im Tor unterzubringen.

Es wurde sehr schnell deutlich, dass diese Begegnung abermals eine harte Nuss für den TVH werden würde. Bei ausgeglichenem Spielstand von 6:6 nach rund elf Minuten war die Welt für den TVH noch in Ordnung. Danach liefen die Gastgeber ganze neun Minuten einem weiteren Treffer hinterher, während für die Gäste sich die Tore auf der Anzeigetafel bis auf zwölf summierten und die Zuschauer erst einmal in ein großes Staunen versetzten. Und während sich der TVH jeden weiteren Treffer hart erarbeiten musste, kamen die Gäste weiter viel zu leicht zu ihren Abschlüssen und letztlich zur 15:12-Pausenführung.

Huspenina bestern Werfer

Für Hardheims Trainer Lukas Dyszy war das noch kein Grund zur Panik, doch recht holprig war die Spielweise seiner Mannschaft auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Zumindest konnte man sich auf Hardheimer Seite auf die Siebenmeter von Jannik Huspenina verlassen, der mit zehn Treffern bester Werfer des Abends werden sollte. Nach 43 Minuten hatte der TVH sich erstmals bis zum Anschlusstreffer von 21:22 herangearbeitet und hatte jetzt, mit den Zuschauern im Rücken, die Möglichkeit das Blatt noch zu wenden.

Der Ausgleich wollte allerdings partout nicht gelingen. Mit seinem neunten Tor sorgte Hennrik Bischof für den Anschlusstreffer zum 27:28, und damit verblieben dem TVH bei Angriff der Gäste noch eine knappe Minute, um zumindest noch ein Unentschieden zu retten. Plankstadt schloss jedoch auch den letzten Angriff erfolgreich ab, und damit war Hardheims Niederlage so gut wie besiegelt, auch wenn Huspenina nochmals zum 28:29 traf. Die letzten 15 Sekunden ließen sich die Gäste nicht mehr den Ball abjagen und feierten wie im Hinspiel ihren neuerlichen Erfolg über den Spitzenreiter TVH.