Über außen zum Erfolg

In der Handball-Landesliga stehen sich am Am Samstag um 20 Uhr die HG Königshofen/Sachsenflur und des TSV Birkenau II im Rückspiel der Hauptrundengruppe gegenüber. Beide Teams zeichnet hierbei ihre junge Kaderstruktur aus, wobei die Gäste als Reserve für die BWOL-Mannschaft Birkenaus auftritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Auswärtsspiel in der Hinrunde war eine sehr turbulente Begegnung. Die HG musste damals gleich auf die drei Leistungsträger A. Sander, D. Fischer und A. Hilpert verzichten. Dementsprechend holprig verlief der Start in die Partie und man lag schnell deutlich in Rückstand. In einer fast aussichtslos erscheinenden Situation appellierten das Trainergespann Maag/Meder an die Ehre und den Kampfeswillen der Truppe. Daraufhin legte die Mannschaft in Durchgang zwei eine deutliche Leistungssteigerung hin. Mit der letzten Aktion, einem Strafwurf durch N. Mayer, wurde dann noch ein Punkt in der Ferne errungen.

Das sind Herausforderungen

Die Lehren aus dem Spiel wurden nun unter der Woche mit den „Mannen in Rot“ nochmals besprochen und gezielt thematisiert. Besonders geschult wurden die Außen der HG, um im Gegenstoß einfache Tore erzielen zu können. Die HG steht vor der kommenden Begegnung mit 7:3 Punkten und der TSV Birkenau 2 mit 10:6 Punkten in der Hauptrunde da.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Personell werden dem Trainiergespann Maag/Meder wieder einige Herausforderungen gestellt, da man wieder auf einige Leistungsträger verzichten muss. Wie im Hinspiel werden D. Fischer sowie A. Hilpert nicht zur Verfügung stehen. Des Weiteren muss C. Hartnagel auf Grund einer im Training zugezogen Kopfverletzung pausieren.

Das Spiel findet in der Stadthalle Lauda statt. sr