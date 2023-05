TVH gewinnt zum sechsten Mal in Folge

HG Oftersheim/Schwetzingen II – TV Hardheim 31:33

Hardheim: Ernst, Müller (beide Tor), Leiblein, Engels, Huspenina (6 Tore/davon 2 Siebenmeter) P. Steinbach (2), Bischof (8), Winter (1), Erbacher (6), Withopf (3), R. Steinbach (4), Küpper, Gärtner (3).

Der TV Hardheim hat am Samstag auch die Hürde bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II genommen mit seinem sechsten Sieg in Folge die Saison in der Handball-Badenliga mit dem 5. Tabellenplatz abgeschlossen.

Hardheims Handballer knüpften nahtlos an die Leistungen aus den letzten Spielen an, hatten die Partie jederzeit im Griff und erspielten sich letztlich auch dem Spielverlauf entsprechenden Vorsprung.

Gleich zu Beginn war man auf Hardheimer Seite gut im Spiel, wartete geduldig auf seine Chancen, um dann erfolgreich abschließen zu können. So führte Hardheim zwischenzeitlich mit 9:7, ehe die Gastgeber mit vier Toren in Folge die Führung kurzzeitig übernahmen. Zur Pause lag der TVH aber wieder mit 18:15 vorne.

Auch nach dem Seitenwechsel war der TVH das dominantere Team. Nach 50 Minuten führten die Gäste mit sieben Tore Vorsprung. Im Zeichen des bereits sicher geglaubten Sieges stellte sich am Ende etwas der „Schlendrian“ ein, doch wurde ein knapper Vorsprung noch ins Ziel gebracht.

Das Resümee von Trainer Lukas Dyszy: „Wir haben gezeigt, dass wir inzwischen auch die Qualität haben auswärts zu punkten und deshalb bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Wenn man bedenkt das wir die komplette Hinrunde ohne die beiden Leistungsträger Robin Steinbach und Henrik Bischof gespielt haben geht meinerseits auch ein großes Lob an die jungen Spieler, die mit ihrer Leistung immer wieder die Ausfälle kompensiert haben. Letztlich bin ich mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden, da wir zwischenzeitlich auch sehr diszipliniert Handball auf ganz gutem Niveau spielen.“

Mit dem Benefizspiel am kommenden Samstag erleben Hardheims Zuschauer nochmals ein Highlight, ehe es in die Spielpause geht.