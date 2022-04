TV Hardheim II gewinnt Kampfspiel

Das Perspektivteam der Hardheimer Handballer empfing als Tabellendritter der Bezirksklasse Heilbronn-Franken die auf Rang vier liegende HSG Kochertürn/Stein in eigener Halle. Die knapp 50 Zuschauer bebachteten von Beginn an ein schnelles und emotionsgeladenes Handballspiel, das die Gastgeber am Ende mit 31:29 gewannen.

Die Gäste waren hochmotiviert, den Abstand in der Tabelle auf die Hardheimer zu verkürzen. Durch ihre flexible Abwehrarbeit, mit welcher die junge Hardheimer Mannschaft zu Beginn noch reichlich Probleme hatte, gingen sie schnell mit 2:5 Toren in Führung (8. Minute). Doch im Laufe des Spieles wurde der Blau-Weiße Angriff immer sicherer, wodurch man in erstmals zum 8:8 Toren (16. Minute) ausgleichen konnte. In den folgenden Minuten entwickelte sich eine hitziger Spielablauf. Ebenfalls wurde diese Phase des Spiels geprägt von Diskussionen und Emotionen auf und neben dem Spielfeld, was zu einigen Zeitstrafen auf beiden Seiten führte. Die Gäste gingen mit einer 14:15-Führung in die Halbzeitpause. Auch der Pause ging das Spiel ähnlich zerrissen und aufgeheizt weiter. Erst als in 38. Minute die Erftäler in Führung gingen (19:18), gelang es ihnen, diese nun zu behaupten und bis zum Ende des Spieles verteidigen. Letztlich führten eine gute Teamleistung und konditionelle Vorteile dazu, dass es zu keinem bösen Erwachen seitens der Hardheimer kam. tvh

