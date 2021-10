Das zweite Heimspiel des TV Hardheim in der Badenliga steht am morgigen Samstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr an. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Gastgebern und der Mannschaft vom TSV Amicitia Viernheim, die bisher zwei Mal gewonnen hat. Hardheims Trainer Lukas Dyszy stuft den Gegner nach den bisherigen Ergebnissen als Meisterschaftsfavorit ein: „Für mich ist Viernheim der

...