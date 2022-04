TSV verschenkt die Punkte

Nach dem hart erkämpften Sieg zuletzt in Laudenbach, fuhr der TSV in genau die gleiche Richtung, zum TV Hemsbach. Aufgrund von Terminüberschneidungen griff Coach Wiener nicht auf seine volle Truppe zurück und musste bei der Spielerauswahl improvisieren. Trotz der Umstände war man heiß, endlich in Hemsbach einen Erfolg zu verbuchen und sich somit den zweiten Tabellenplatz der Aufstiegsrunde zu sichern.

Konzentrierter Start

Der TSV startete konzentriert in die Partie. Sowohl im Angriff, als auch in der Abwehr zeigte man den Hausherren, dass diese alles geben müssen, um die Punkte zu behalten. Bis zur 25. Spielminute behielten die Handballer aus Buchen die Oberhand. Bei einem 4-Tore-Vorsprung sollte bis zur Halbzeit nichts mehr schiefgehen. Doch man wurde in Hemsbach eines Besseren belehrt. Hektische Abschlüsse und Ballverluste luden die Hausherren zu schnellen Toren ein und so ging der TV mit einem Tor Führung in die Halbzeit.

Die TSV-Herren und Coach Wiener ärgerten sich in der Kabine über die verschenkte Führung und motivierten sich noch einmal für die zweite Hälfte. Für alle Akteure war klar, dass in diesem Spiel noch nichts verloren war.

Schlagabtausch

Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Die Herren aus Buchen fanden wieder zurück ins Spiel und ließen die Hemsbacher verzweifeln. Mitte der zweiten Hälfte schien das Momentum auf der Seite der Buchener zu sein. Doch je länger das Spiel, desto deutlicher die Nachwirkungen der Gäste aufgrund der Doppelbelastung mit dem Spiel der zweiten Männermannschaft nur wenige Stunden zuvor. Müde wirkende Buchener hielten die Konzentration nicht aufrecht. Eiskalt nutzte Hemsbach seine Chancen und gab die Führung bis zur Schlusssirene nicht mehr aus der Hand. Das Duell auf Augenhöhe mussten die Buchener nach einer starken Leistung mit 25:28 als Verlierer hinnehmen.

Revanche möglich

Den Kopf brauchen die TSV-Herren dennoch nicht in den Sand zu stecken. Am Samstag, 16. April, dürfen sie die Hemsbacher in eigener Halle begrüßen und sich für die knappe Niederlage revanchieren. Man darf sich also auf ein spannendes und intensives Spiel freuen. Zuvor wartet allerdings noch die Pflichtaufgabe gegen Plankstadt. Am kommenden Sonntag empfängt man um 18 Uhr das Schlusslicht in der Sport- und Spielhalle.

Die Handballrunde neigt sich dem Ende zu und die TSV-Herren sind gierig, noch ein paar Punkte in der Schlussphase zu sammeln. Es spielten: Carlo Rohmann (1), Jonas Noe (beide Tor), Jonas Weber (1), Philipp Kraft (2), Antonio Zaiser, Sebastian Beck, Simon Röckel (8/3), Marcel Weis (1), Janik Weis, Sascha Weimar (7), Christoph Schmitt (2), Kai Dosch (3).

