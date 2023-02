TSV Buchen zu Hause Favorit

Nach einer kurzen Fastnachts-Pause geht es füt Landesliga-Tabellenführer TSV Buchen am morgigen samstag, 25. Februar, bereits weiter. Die Männer von Trainer Wiener empfangen um 20 Uhr im heimischen Sportzentrum Odenwald die Mannschaft der TG Laudenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der TSV Buchen ist mit 26:6 Punkten Spitzenreiter, die TG laudenbach dagegen liegt mit 15:17 Punkten lediglich auf Rang neun – auf dem „Papier“ also eine klare Sache, zumindest scheint es so zu sein. Da der TSV auch schon das Hinspiel in Laudenberg mit 27:25 für sich entschieden hat, spricht eigentlich alles für den Meisterschaftsfavoriten aus Buchen.

Eben dieses Vorrundenspiel liegt noch gar nicht lange zurück, fand es doch erst Anfang Januar statt. Und seit dieser knappen Heimniederlage damals haben die Laudenbacher nicht mehr verloren. Zwei Siege und ein Unentschieden weist die jüngst TG-Bilanz aus. Das zeigt, dass der Gegner definitiv nicht unterschätzt werden darf.

Mehr zum Thema Basketball Höchster Saisonsieg der „Grün-Weißen“ Mehr erfahren

Dennoch ist der TSV Buchen sicherlich der klare Favorit. red