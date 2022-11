TSV Buchen wacht zu spät auf

TV Hemsbach – TSV Buchen 30:27

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen: Nirmaier, Rohmann (beide Tor), Zaiser, Kraft (1 Tor), Weber (2), Große (5), Stephan (1), Beck (3), Fürst, Weis (5), Schmitt (5/davon 2 Siebenmeter), Röckel (5/3)

Nach dem klaren Sieg gegen den damaligen Tabellenführer Dittigheim/ Tauberbischofsheim traten die Landesliga-Handballer des TSV Buchen den weiten Weg nach Hemsbach mit einem positiven Gefühl an. Doch die Partie in Hemsbach sollte – wie schon in den vergangenen Spielzeiten – eine ganz schweren Aufgabe werden.

Nur neun TSV-Tore vor der Pause

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball Buchen stellt Heimstärke unter Beweis Mehr erfahren Basketball Buchener Teams standen mit leeren Händen da Mehr erfahren

Die ersten Spielminuten verliefen relativ ausgeglichen. Auf beiden Seiten tastete man sich ab und suchte die Schwächen des Gegners. Die schnellere Lösung fand hierbei der Gastgeber aus Hemsbach. Das effiziente Angriffsspiel der Hausherren traf auf ungewohnte Schwäche der Buchener Abwehr. Anfangs konnte der TSV noch einigermaßen mithalten, doch zum Ende der ersten Hälfte wurde es eine deutliche Führung für die Hemsbacher Truppe. Tor um Tor bauten sie ihren Vorsprung aus und ließen durch ihre Abwehrmauer gerade mal neun Tore der angereisten Gäste zu. Bei einem deutlichen Zwischenstand von 18:9 musste Coach Wiener in der Halbzeit nun deutliche Worte finden, um seine Jungs wieder in die richtige Spur zu bringen. Auch, wenn das Spiel bereits verloren schien, appellierte der Trainer der Herren aus Buchen an die Moral seiner Schützlinge.

Zu Beginn der zweiten Hälfte stabilisierten die Gäste ihre Abwehr und stoppten die Tormaschinerie des TV Hemsbach immer häufiger. Doch zunächst konnte man sich nicht wie erhofft deutlich näher heranarbeiten. Bis zur 50. Spielminute ließen die Hausherren keinerlei Hoffnung für die Buchener aufkommen.

Bis auf zwei Tore rangekommen

Doch der TSV gab nicht auf und konnte am Schluss tatsächlich noch einen drauflegen. Mit den letzten Reserven verringerten die Wiener-Jungs den Abstand und machten innerhalb von nur fünf Minuten aus einen Rückstand von neun Tore einen Zwischenstand von nur noch 29:27. Leider erwachten die Gäste an diesem Samstag zu spät und die Hausherren gaben das Spiel nicht mehr aus der Hand. Abgezockt netzten die Hemsbacher zum Schluss noch einmal ein und entschieden das Spiel mit 30:27 für sich. Mit hängenden Köpfen musste man die Heimreise antreten. so konnten sich die TSV-Herren trotz enormem Kampfgeistes zum Ende des Spiels nicht belohnen.

Trotz der Niederlage müssen die Herren des TSV den Kopf nicht in den Sand stecken. Mit der aktuellen Tabellensituation darf man in Buchen äußerst zufrieden sein und sich im nächsten Heimspiel der Herausforderung mit dem Tabellennachbarn aus Weinheim/ Oberflockenbach stellen. Anpfiff ist am Samstag, 26. November, um 20 Uhr im Sportzentrum Odenwald. sr