TSV Buchen überzeugt auswärts

SV Waldhof Mannheim – TSV Buchen 23:37

Buchen: Nirmaier, Rohmann (beide Tor), Zaiser (1 Tor), Kraft (2), Weber (5), Große (2), Beck (1), Fürst (1), Weis (4), Schmitt (5), Röckel (8/davon 6 Siebenmeter), Weimer (8).

Bei einem Blick vor dem Spiel auf die aktuelle Landesliga-Tabelle hätte man meinen können, dass die Rollen klar verteilt sind. Mannheim rangiert im Abstiegskampf auf Position 12, der TSV befindet sich dagegen in der Spitzengruppe auf dem dritten Platz. Die Gäste aus dem Odenwald waren jedoch gewarnt, denn die Waldhöfer hatten zuletzt gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte durchaus knappe Ergebnisse erzielt.

Buchens Trainer Wiener forderte deshalb von seinen Mannen einen von Beginn an konzentrierten Auftritt, besonders in der Defensive. Dies gelang jedoch zunächst nicht wirklich. Es schien, als ob der eine oder andere Buchener in der bitterkalten Herbert-Lucy-Sporthalle noch etwas Anlaufzeit benötigte. Die Gastgeber nutzten die Löcher in Buchens Defensivverbund konsequent und setzten sich bis zur 13. Spielminute mit drei Toren (10:7) sogar etwas ab. Nach einer Auszeit der Gäste stand dann die Abwehr aber deutlich besser. Im Angriff wurden nun einige Überzahlsituationen konsequenter genutzt. Der TSV glich den anfänglichen Rückstand in der 23. Spielminute (13:13) aus und setzte sich bis zur Pause, in die man mit einer 17:14-Führung ging, sogar etwas ab.

Kompakte Defensive

Im zweiten Spielabschnitt war es in erster Linie die kompakte Buchener Defensive, die die Mannheimer fast zur Verzweiflung brachte. So setzte sich der TSV auf Grundlage der starken Abwehrarbeit über 25:19, 27:20 und 30:21 immer weiter ab.

Nach diesem „Lauf“ war der Widerstand der Mannheimer gebrochen und die Odenwälder feierten am Ende einen deutlichen 37:23-Auswärtssieg. Aufgrund der enormen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte war dieser Erfolg auch in dieser Höhe gerechtfertigt. Buchen ließ im zweiten Spielabschnitt nur noch neun Tore der Mannheimer zu. Auch im Angriff zeigte der TSV eine geschlossene Mannschaftsleistung, denn es konnte sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste eintragen.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2022 kommt am Samstag, 10. Dezember, der Verbandsligaabsteiger TV Mosbach zum Derby in das Sportzentrum Odenwald. Spielbeginn ist um 20 Uhr. srö