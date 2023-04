TSV Buchen: Nur noch ein Sieg vom Titel entfernt

TSV Buchen – TV Hemsabch 33:20

Buchen: Nirmaier, Noe (beide Tor), Zaiser (3), Kraft, Raphael Weber (1), Große (3), Stephan (3), Beck (3), Marcel Weis (3), Luis Rohmann (3), Janik Weis (5), Schmitt (1), Röckel (5/3), Weimer (3).

Nach dem hart umkämpften Sieg gegen die HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim gelang dem TSV Buchen in der Handball-Landesliga gegen den TV Hemsbach ein mit 33:20 deutlicher Sieg, so dass die Meisterschaft wieder ein Stückchen näher rückte.

Die Heimmannschaft fand in den ersten Minuten schnell ins Spiel. Der Angriff spulte seine gewohnten Abläufe ab und netzte den Ball im gegnerischen Tor ein. Früh zog der Trainer aus Hemsbach die Reißleine und bat seine Männer zu einem kurzen Gespräch. Doch unbeeindruckt von den taktischen Umstellungen der Gegner, erspielten sich der TSV weiter eine komfortable Führung von sechs Toren. Im weiteren Verlauf sah man, welche Spuren das letzte Spiel in Tauber hinterlassen hatten. Die Beine der Hausherren wurden schwerer und die Konzentration ließ bei den Torabschlüssen nach.

Coach Wiener nutzte diese Phase und den komfortablen Vorsprung, um der zweiten Garde viel Spielzeit zu ermöglichen. Nach einer kurzen Findungsphase kamen die Buchener wieder ins Rollen und schickten die geschwächten Gäste aus Hemsbach zur Halbzeit mit 15:6 in die Kabine. Der Trainer der Buchener fand nicht nur lobende Worte in seiner Ansprache. Das Zusammenspiel des Angriffes hakte an einigen Stellen und unnötige Abschlüsse störten die einstudierten Abläufe.

Coach Wiener gab auch in der zweiten Hälfte den jüngeren Spielern die Chance, sich auszuzeichnen und ließ den ein oder anderen Routinier auf der Bank. Die Hemsbacher starteten noch einen Anlauf und mobilisierten alles, was auf der Bank zur Verfügung stand, doch dieser Spieltag sollte für die Gäste erfolglos bleiben. Die Hausherren agierten souverän und Spieler für Spieler trug sich in die Schützenliste ein. Ein nie gefährdeter Sieg mit 33:20 bedeuteten zwei weitere Punkte für den TSV im Aufstiegskampf.

Die Buchener sind nun nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt. In den letzten drei Begegnungen der Saison muss der TSV also noch einmal alles geben, um eine überraschende und anstrengende Saison zu krönen. Nach den Osterfeiertagen bietet sich die erste Gelegenheit in Weinheim/ Oberflockenbach. Der Tabellenfünfte ist jedoch sicherlich jetzt schon heiß darauf, den TSVlern ein Bein zu stellen und ihnen ordentlich Paroli zu bieten. Nach den Ostertagen beginnt die Partie in Weinheim am Samstag, 15. April um 19 Uhr. sir